A RUOTA LIBERA Guardarsi indietro per porre le basi del futuro. A oltre un anno dallo scoppio della pandemia nel nostro Paese, come è cambiato il mondo dell'auto? Come si è trasformato l'iter di acquisto di un'automobile nuova? L'e-commerce si è aperto una breccia anche nel settore delle quattro ruote, come per tanti altri aspetti della nostra vita quotidiana? Le auto elettriche sono definitivamente entrate a far parte del carrello della spesa degli italiani? Rigorosamente in forma virtuale, MotorBox incontra uno ad uno i manager delle Case automobilistiche e inaugura una nuova rubrica video, MotorTalk. Uno spazio per discutere, insieme agli addetti ai lavori, dei temi che al momento sono al centro del dibattito. Nuovi canali di vendita e corsa all'elettrificazione in primis. Ospite della puntata è il marchio Peugeot: parola a Giovanni Falcone, Direttore Marketing Peugeot Italia.

BATTERIE CARICHE Reattività e apertura al cambiamento, secondo il manager del brand francese, le parole chiave per comprendere come Peugeot abbia attraversato il 2020 - benché complesso, sotto ogni profilo - non solo limitando i danni, ma anche conquistando quote di mercato in più segmenti. Messa in sicurezza della rete e continuità nell'assistenza alla clientela, prima, durante e dopo il processo di acquisto. Servizi finanziari flessibili e a lunga scadenza e soluzioni di mobilità che oltrepassassero il semplice concetto di compravendita di un'autovettura i fattori che hanno quindi permesso sin qui al Leone di reggere l'urto dello stato di emergenza nazionale e globale. Senza contare che il 2021 si è aperto sotto il segno di un'operazione di rinnovamento dell'immagine - vedi il nuovo logo Peugeot - che al tempo stesso tramandi i valori ultrasecolari della marca e proietti il brand verso un futuro sempre più digitale ed elettrificato. Proprio auto elettrica e ibrida (vedi nuova Peugeot 308) i pilastri sui quali il Costruttore alsaziano poggia per ripartire a gas spalancato. Clicca Play qui sotto e guarda l'intervista completa.