QUATTORDICI ANNI La prima 308 ha debuttato nel 2007, e da allora si è sempre posta come uno dei riferimenti nel segmento delle due volumi compatte, andando a insediare rivali storiche come Golf, Focus e Megane. Le due generazioni che si sono susseguite in questi quattordici anni hanno venduto più di sette milioni di veicoli, e vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Car of the Year 2014. Il 2021 è l’anno della terza generazione.

COME CAMBIA FUORI

Decisamente stravolta nel look rispetto al modello attualmente a listino, la nuova 308 riprende tutti i dettami stilistici del nuovo corso Peugeot, a cominciare dal grande - e rinnovato - logo che campeggia nella grande calandra anteriore (e dietro cui si nasconde il radar degli ADAS), nel portellone e sui parafanghi anteriori. Spostata molto in basso, quasi rasoterra, la targa davanti.

CRESCE PARECCHIO Le dimensioni sono di 437 cm x 185 cm x 144 cm. Rispetto all’attuale guadagna ben 11 centimetri in lunghezza, 5 centimetri in larghezza, e ne perde 2 in altezza. Cinque i cm guadagnati nella distanza tra ruota e ruota, che passa da 262 cm a 267 cm, a tutto vantaggio dello spazio per i passeggeri. Capiente il bagagliaio, con 412 litri complessivi (e che comprendono 28 litri nel doppiofondo) che diventano 1323 con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti. Bene anche il diametro di sterzata, di soli 10,5 m.

CHE SGUARDO! Il deciso frontale riprende quello delle altre auto del gruppo, con i gruppi ottici sottili (full LED di serie per tutte le versioni, con tecnologia Matrix LED negli allestimenti GT e GT Pack) e le caratteristiche luci diurne ad artiglio che “tagliano” verticalmente il paraurti. Particolare il muso che scende decisamente verso il basso, contribuendo ad allungare - almeno visivamente - il cofano.

SINUOSAMENTE SPORTIVA Più tormentata la fiancata, che richiama lo stile aggressivo del frontale con i parafanghi molto pronunciati e una nervatura sotto le portiere. Aria di famiglia anche al posteriore: spoiler pronunciato sulla sommità del lunotto, e i gruppi ottici full LED con motivo a tre artigli, più inclinati rispetto al resto della gamma Peugeot, uniti dal fascione di plastica lucida. Sette le tinte disponibili al lancio: il Verde Olivine di queste immagini, Blu Vertigo, Rosso Elixir, Bianco Madreperla, Bianco Banchisa, Grigio Artense e Nero Perla.

LE NOVITÀ IN ABITACOLO

Stravolto il disegno complessivo della plancia, che abbandona lo stile un po’ tormentato del modello attuale e si presenta decisamente più moderna e tecnologica, a cominciare dal grande schermo dell’infotainment i-Connect a centro plancia, rivolto verso il guidatore e a portata - letteralmente - di mano. Digitale il cruscotto, da 10 pollici fin dall’allestimento Active Pack e personalizzabile nelle modalità di visualizzazione; dall’allestimento GT proietta anche immagini tridimensionali tra schermo e volante.

VOLANTE SPORTIVO Nuovo il volante a due razze, come impone la moda attuale e schiacciato nella parte bassa per la versione GT, con finiture in nero lucido e numerosi tasti fisici da cui controllare aiuti alla guida, sistema multimediale e telefonate. Riscaldato a richiesta, nella corona sono annegati dei sensori che rilevano la presa del conducente durante l’uso degli ADAS.

TASTI CUSTOM Cambiano posizione le bocchette del clima, non più ai lati dello schermo ma che corrono a tutta lunghezza nella parte superiore della plancia. Una rarità, ormai, le rotelle che permettono di regolare la portata del flusso d’aria. Sotto lo schermo dell’infotainment si trovano, a partire dall’allestimento Allure, dei tasti a pianoforte virtuali che possono essere configurati a piacimento, per esempio per le regolazioni della climatizzazione, un contatto telefonico oppure una stazione radio. Otto i colori disponibili per l’illuminazione ambientale a LED.

SEDUTE COMODE I rivestimenti dei nuovi sedili possono essere, a seconda degli allestimenti, in tessuto melange, tessuto a maglia tecnico, pelle imbottita e Nappa colorata. Specifiche per le versioni GT e GT Pack le impunture a contrasto nel colore Adamite, presenti anche su plancia, pannelli delle porte e parti imbottite della console. I sedili anteriori sono certificati AGR, e dotati su richiesta di regolazioni elettriche a 10 vie con due possibili memorizzazioni. Optional anche il riscaldamento e il massaggio pneumatico a otto tasche con diversi programmi specifici.

PRATICA E SPAZIOSA Nella console centrale, aperta verso il passeggero, c’è più spazio per gli oggetti e le bottiglie dell’acqua, grazie a un blocco climatizzatore di minori dimensioni (con controllo della qualità dell’aria e ricircolo automatico). Dalla parte del guidatore ci sono i comandi dell’auto, dal minuscolo selettore dei rapporti per il cambio automatico EAT8, due pulsanti per il parcheggio e la modalità di gestione manuale del cambio, oltre al selettore delle modalità di guida. Nella parte alta della console troviamo un ripiano per la ricarica a induzione degli smartphone. Sotto, trovano spazio:

due porta bicchieri

due prese USB C (una per la ricarica, una per ricarica e dati)

diversi vani portaoggetti per un volume complessivo fino a 34 litri

il bracciolo centrale

NUOVO INFOTAINMENT

Per un’auto che debutta nel 2021 non può mancare un sistema di infotainment connesso e a prova di futuro: quello della nuova Peugeot 308 permette di creare fino a otto profili utente, ciascuno con le sue personalizzazioni, da richiamare quando cambia la persona che guida l’auto. Disponibili di serie per tutti i modelli Apple CarPlay e Android Auto, anche in versione wireless, e salgono a due i telefoni Bluetooth che possono essere collegati contemporaneamente.

PUOI ANCHE PARLARCI Lo schermo centrale touch da 10” è personalizzabile anche nell’interfaccia, tramite l’uso di widget e schermate configurabili a piacimento. Introdotta - come su alcuni tablet - il gesto di toccare lo schermo con tre dita per far comparire la lista delle app disponibili. Le mappe del navigatore, arricchite dalla funzione del traffico di TomTom, sono costantemente aggiornate via internet. Presente anche l’assistente vocale che, al comando “Ok, Peugeot” permette di impartire comandi in linguaggio naturale.

ADAS

Numerosi, e non poteva essere diversamente, gli aiuti alla guida o alle manovre, di serie o in opzione a seconda degli allestimenti:

Monitoraggio dell’angolo cieco a lunga portata (75 metri)

a lunga portata (75 metri) Avviso di presenza di traffico posteriore quando si fa marcia indietro

quando si fa marcia indietro Telecamera di retromarcia ad alta definizione a 180° con ugello di pulizia integrato

ad alta definizione a 180° con ugello di pulizia integrato Parcheggio assistito con visuale a 360°

Keykess Access&Start

Parabrezza riscaldato sbrinabile e volante riscaldato

e volante riscaldato Chiamata di emergenza

Retrovisori orientabili in retromarcia

A questo si aggiungono gli aiuti alla guida, che vanno dal cruise control adattivo con gestione degli stop e delle ripartenze in colonna, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, anche di notte, fino a 140 km/h, l’avviso di superamento involontario della linea di corsia, il sistema di rilevamento di stanchezza del conducente e gli abbaglianti automatici

GUIDA (QUASI) DA SOLA Entro la fine dell’anno debutterà poi il pacchetto Drive Assist 2.0 con cruise control adattivo, assistente al mantenimento di corsia, a cui aggiunge tre nuove funzionalità:

Semi-automatic Lane Change (Cambio di carreggiata semiautomatico), che propone al conducente di superare il veicolo che precede e poi di rientrare nella sua corsia, a partire da 70 km/h fino a 180 km/h

(Cambio di carreggiata semiautomatico), che propone al conducente di superare il veicolo che precede e poi di rientrare nella sua corsia, a partire da 70 km/h fino a 180 km/h Anticipated speed recommendation , che suggerisce di adattare la velocità (accelerazione o decelerazione) in base ai cartelli stradali

, che suggerisce di adattare la velocità (accelerazione o decelerazione) in base ai cartelli stradali Curve speed adaptation, che ottimizza la velocità in funzione della traiettoria della curva, fino a 180 km/h

MOTORI

Confermate tutte le motorizzazioni termiche del modello attualmente a listino, ossia:

il tre cilindri 1.2 benzina PureTech con potenze da 100 CV e 130 CV (anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti)

(anche con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti) il quattro cilindri turbodiesel BlueHDi da 1.5 litri con potenza di 130 CV, con cambio manuale o automatico EAT8 a 8 rapporti

Debutta sulla nuova Peugeot 308 la motorizzazione ibrida plug-in, disponibile in due diverse potenze: quella con motore 1.6 benzina da 180 CV affiancato a un elettrico da 110 CV per una potenza complessiva di 225 CV, e il più pacato - si fa per dire - motore termico da 150 CV affiancato dal medesimo elettrico da 110 CV, per una potenza complessiva di 180 CV. Entrambe le auto hanno una coppia massima di 360 Nm, e il cambio automatico e-EAT8.

BATTERIA Agli ioni di litio, con capacità di 12,4 kWh, permette un’autonomia in modalità solo elettrica (omologata WLTP) di 60 km. Di serie il caricatore monofase da 3,7 kW, che permette di ricaricare la batteria in poco più di sette ore; volendo, in opzione è disponibile anche quello da 7,4 kW, che dimezza i tempi di ricarica. La batteria è garantita per 8 anni o per 160.000 km per il 70% della sua efficienza.

SISTEMI PER LA RICARICA Come sempre, Peugeot offre due diversi programmi per chi sceglie una motorizzazione elettrificata: quella che permette di avere una wallbox in casa, grazie alla partnership con Enel X, oppure una scheda di ricarica Free2Move per accedere alle colonnine di tutta Europa.

PREZZI

Ancora nulla sul fronte dei prezzi: la nuova Peugeot 308 verrà lanciata in Italia solo a partire da settembre. Il listino dell’attuale 308 parte da 22.700 euro per la Puretech 110 Active: a parte un prevedibile ritocco verso l’alto, ci immaginiamo comunque prezzi allineati a quelli odierni.