FESTA DI COMPLEANNO PER LA VW GOLF Come da tradizione, anche l’ottava generazione della Volkswagen Golf è a listino in numerose versioni sportive, come la sempreverde GTI oppure la GTE con motore ibrido alla spina. Tuttavia, dal quartier generale di Wolsburg, dove sono molto attenti alle tradizioni, arrivano voci che sarà presto lanciata una versione in edizione limitata della Golf GTI per celebrare il 45° anniversario di uno dei suoi modelli più iconici. La Golf di prima generazione debuttò nel 1976 e, insieme all'Autobianchi A112 Abarth e alla Simca 1100 Ti, contribuì alla creazione del genere hot hatch, le berlinette ad alto tasso di ottani che ottengono grande successo fra i giovani (e meno giovani) appassionati del motorsport. A giudicare da queste immagini, la VW Golf GTI Edition 45 presenterà una serie di modifiche estetiche per regalarle un aspetto ancora più aggressivo rispetto al modello originale. I cambiamenti interesseranno un nuovo set di cerchi in lega leggera presumibilmente da 19”, un nuovo splitter anteriore, uno spoiler nero sul portellone e adesivi con marchio ''45'' applicati sulle portiere dell'auto. C'è anche un nuovo diffusore nella parte posteriore con un sistema di scarico a doppia uscita più grande.

INTERNI CON IL SAPORE DELLE COMPETIZIONI In abitacolo, ci aspettiamo un nuovo volante sportivo e un paio di sedili con fianchi ancora più pronunciati e marchiati con lo stesso motivo ''45''. Il cruscotto riceverà probabilmente un altro badge dedicato a questa edizione speciale e il sistema di infotainment Volkswagen potrebbe presentare alcune impostazioni inedite ed esclusive come ulteriori informazioni legate alla dinamica dell’auto.

UNO SCALPITANTE QUATTRO CILINDRI TURBO L'attuale motore turbo benzina a quattro cilindri da 2,0 litri della Golf GTI ha 245 CV e 370 Nm di coppia, sufficienti per un tempo di 0-100 km/h di 6,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h. È accoppiato di serie a un cambio automatico doppia frizione DSG a sette rapporti e il differenziale autobloccante dell'edizione limitata Golf TCR è ora montato su tutti i modelli. Oltre a ciò, Volkswagen offre per alcuni mercati la Golf GTI Clubsport da 300 CV con modifiche per l'uso in pista e l'ammiraglia Golf R con 320 CV e trazione integrale. Non si sa ancora se questa edizione del 45° Anniversario otterrà o meno un aumento di potenza rispetto all'auto standard, ma rumor dalla Germania indicano che Volkswagen sta valutando molto attentamente se c'è spazio per un'altra opzione di potenza in quella che è già una gamma molto completa. Se i tedeschi decidessero di rendere la Golf GTI 45th Anniversary Edition più potente, è auspicabile un incremento di cavalli piuttosto sostanziale per giustificare la sua esistenza.