ANCORA LEI Evoluzione nella tradizione, questo è Golf da quando esiste, questo è anche e soprattutto la gemella high performance, Golf GTI. L'ottava generazione della compatta sportiva forse più celebre in assoluto conserva buona parte delle caratteristiche meccaniche dell'edizione precedente, ma cresce sotto tutti gli altri punti di vista, dal design alla tecnologia. Mostrata in anteprima al (non) Salone di Ginevra 2020, nuova Volkswagen Golf GTI è ora ufficialmente in vendita, al prezzo di 41.450 euro chiavi in mano.

IDENTIKIT Il motore è dunque lo stesso di Golf GTI settima serie, ovvero un 2 litri turbo benzina (sigla 2.0 TSI GTI DSG) da 245 cv di potenza e 370 Nm di coppia, accoppiato di serie a trasmissione automatica doppia frizione DSG a 7 rapporti. Trazione esclusivamente sull'asse anteriore. Almeno al lancio, quindi, niente cambio manuale a 6 marce, nemmeno come opzione.

DOTAZIONI L'equipaggiamento di serie include assetto ribassato di 15 mm rispetto al resto della gamma Golf, cerchi in lega Richmond da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, fari a LED anteriori e posteriori, e all'interno, luci di ambiente a 30 tonalità, sedili GTI con poggiatesta integrati con cuciture a contrasto rosse, volante multifunzione in pelle con comandi touch, Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici con grafiche GTI, display centrale da 8 pollici con Radio Composition Media DAB+, clima trizona. Tra gli aiuti alla guida, di serie cruise control adattivo, Travel Assist 2.0 e Park Pilot.

ACCESSORI Tra gli optional, i cerchi Bakersfield da 18 pollici costano 665 euro, i cerchi diamantati Adelaide da 19 pollici invece 1.500 euro, in abbinamento ai quali è disponibile anche l'Adaptive Chassis Control (865 euro). Gli interni in pelle Vienna? 2.500 euro. Il sistema di navigazione Discover Media con Natural Voice Control? 1.500 euro. Head-up display a 750 euro, videocamera per retromarcia a 330 euro, impianto audio Harman Kardon infine a 700 euro. A ciascuno la sua personalissima Golf GTI.