EVOLUZIONE DIGITALE Grazie all'evoluzione delle tecniche di progettazione il digital cockpit che equipaggia le nuove Volkswagen Golf GTI, GTE e GTD sarà modificabile, anche nel post vendita. A spiegarlo è Klaus Bischoff, responsabile del design e direttore esecutivo di VW. Scopriamo come.

AGGIORNAMENTI Bischoff avrebbe lasciato intendere che in futuro potremmo fare affidamento sul download di nuovi contenuti per aggiornare l'auto durante la sua vita: proprio come il comune software che scarichiamo sui nostri pc o smartphone per mantenerli al passo coi tempi, anche l'auto potrà beneficiare di aggiornamenti per migliorare e personalizzare la parte digitale. Vi viene in mente la Tesla? Anche a noi, ma la Golf, che con la Mk.8 si è votata agli aggiornamenti Over The Air, sembra volersi spingere oltre, almeno sulla grafica.

COME NEGLI SMARTWATCH? In particolare, il responsabile design Volkswagen, ha parlato dell'evoluzione della progettazione digitale, specie del digital cockpit di Golf GTI, che è differente da qualunque modello precedente: ''Come potete immaginare le auto sono molto complicate. Per modificare un piccolo dettaglio come una forma di una griglia erano necessari mesi di modifiche. Questo ora viene fatto in minuti o secondi''. Dettagli precisi non sono emersi, ma il sospetto è che possa trattarsi di una personalizzazione del layout grafico più spinta di quella a cui siamo abituati: un po' come avviene sugli smartwatch, che permettono di cambiare il quadrante con un clic, scaricandolo da apposite banche dati.

IL FUTURO Quanto presto vedremo questo genere di novità dipenderà da quanto le auto si evolveranno al digitale, come ha confermato Bischoff: ''Più le auto diventano digitali, più frequentemente saremo in grado di cambiare il design nel corso della vita della macchina. Questo, ovviamente, è qualcosa che abbiamo pianificato''. Il digital cockpit della serie GT 2020, differisce tra un modello e l'altro: la GTI si contraddistingue per un tema sportivo nero e rosso, nella GTE il colore dominante è il blu, mentre nella GTD è l'arancione. La prossima generazione Golf ci stupirà con effetti digital speciali? Possibile.