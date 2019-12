LA NUOVA VW GOLF A scongiurare l'effetto fotocopia ci pensa il frontale, dove lo sguardo dei nuovi gruppi ottici si presenta più accigliato che in passato, ma è chiaro a tutti che anche per la nuova Golf 8 Volkswagen continua a puntare sull'evoluzione piuttosto che sulla rivoluzione. Del resto la Golf non ha bisogno di stravolgimenti, che a dire il vero rappresenterebbero un rischio ingiustificato: dopo 45 anni sulla breccia e 35 milioni di esemplari venduti il suo successo appare inossidabile e l'apprezzamento del pubblico immutato.

TANTA TECNOLOGIA Ma non bisogna pensare che i cambiamenti siano pochi o sotto traccia: solo bisogna andarli a cercare a bordo, dove il carico di tecnologia imbarcato ruba la scena alla meccanica pura e semplice. Per un focus sulle funzioni del nuovo infotainment leggete qui l'approfondimento, ma il colpo d'occhio sulla nuova plancia tutta digitale Innovision Cockpit è notevole: questo sì che trasmette un'immediata sensazione di novità. Funzioni connesse tramite il collegamento 4G di serie si combinano con la comunicazione Car2X, con cui l'auto raccoglie automaticamente informazioni dalle infrastrutture e dalle altre auto compatibili per anticipare eventuali situazioni di pericolo, o migliorare la viabilità.

QUALITÀ PERCEPITA Non manca un sistema che coordina il cruise control adattivo e il mantenimento attivo di corsia fino a 130 km/h (210 km/h in Germania), per ottenere la cosiddetta guida autonoma di livello 2 così come descritta nella classificazione SAE. Tecnologia a parte, gli interni fanno un passo avanti anche sulla qualità percepita, con montaggi curati come si conviene a una vera Golf e materiali ancora più pregiati che in passato. Pochissimi i comandi fisici: qui si fa tutto, o quasi, a colpi di touch.

PRENDIAMO LE MISURE Lunga 4.284 mm, larga 1.789 mm e alta 1.456 mm, la nuova Golf guadagna quasi tre centimetri in lunghezza, un centimetro in larghezza e quattro millimetri in altezza. Nondimeno mantiene un'identica capacità del bagagliaio rispetto alla Golf 7, ossia 380 litri con tutti i sedili in posizione. Il pianale, dopotutto, è lo stesso MQB condiviso con la generazione precedente. Le sospensioni prevedono MacPherson all'anteriore e, secondo le motorizzazioni, un posteriore a ponte torcente o un più pregiato multilink.

POSSIBILI UPGRADE Naturalmente il listino degli optional fornisce molti spunti per migliorare la dinamica di guida, che comprendono ad esempio lo sterzo a passo variabile, che diventa più o meno diretto secondo le circostanze, e le sospensioni a controllo elettronico Dynamic Chassis Control (DCC): coordinate con le impostazioni del drive mode.

ANCHE PLUG-IN HYBRID Diponibile solo con carrozzeria a 5 porte, la nuova Volkswagen offrirà anche motorizzazioni inedite per il modello, anche se l'esatta composizione del listino per l'Italia non è ancora stata resa nota. Si parla di due motori a benzina a ciclo Miller da 90 e 110 CV e tre unità mild hybrid da 110, 130 o 150 CV, che vantano un vantaggio nei consumi quantificato dalla casa nel 10%, rispetto ai corrispondenti motori tradizionali. Due le versioni Plug-in Hybrid, con 204 o 245 CV e 50 km di autonomia nella guida a emissioni zero.

L'OFFERTA A GASOLIO Sul fronte dei Diesel, l'offerta prevede il 4 cilindri da 2.0 TDI declinato nelle versioni da 115 e 150 CV, mentre lato trasmissioni la scelta è tra il manuale a sei marce o l'automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti. Alle versioni della Golf a trazione anteriore si affiancheranno varianti a trazione integrale. Progressivamente, nel corso del 2020, verranno lanciate la Golf GTE, la Golf GTI, la GTD e pure la Golf R, con il noto 4 cilindri turbo benzina da 2.0 litri portato a 320 CV.

PIÙ VOTATA AL PIACERE DI GUIDA Da quello che sappiamo, la nuova Golf 8 segna un passo in avanti anche nel piacere di guida, con uno sterzo più sensibile e un assetto leggermente più composto e preciso che in passato. Ne sapremo di più dopo la prova su strada, che effettueremo nelle prossime ore e vi racconteremo con un aggiornamento a questo stesso articolo. Stay tuned!