ICONA SPORTIVA Qualche settimana fa è stata presentata la nuova Volkswagen Golf 8, che arriverà nei concessionari nei primi mesi del prossimo anno. Leggete i nostri approfondimenti per sapere com’è fatta e come si presenta negli interni rinnovati da cima a fondo. Inevitabile, come da sempre è stato per ogni nuova Golf, l’arrivo della versione sportiva GTI che, lo possiamo già anticipare con ragionevole sicurezza, avrà i sedili nell’inconfondibile tessuto scozzese. Dopo il video di qualche mesetto fa, in cui la VW GTI è stata pizzicata al Nurburgring con la carrozzeria completamente camuffata, la sportiva media tedesca è stata sorpresa a girare al Circolo Polare Artico praticamente “senza veli”.

AGGRESSIVA COME SEMPRE Prevista per la metà del prossimo anno, la nuova Golf Mk8 GTI sarà proposta solo in versione a 5 porte, e beneficerà di una riduzione di peso e di un conseguente miglioramento delle prestazioni. Diversi, rispetto al modello di serie, i paraurti posteriore e anteriore: quest’ultimo presenta prese d’aria maggiorate e una griglia del radiatore a nido d’ape; più larghe anche le ruote e i freni sotto i cerchi. Immancabile lo spoiler posteriore e il doppio terminale di scarico.

IL MOTORE? NON CAMBIA Non abbiamo ancora notizie ufficiali su motori e prezzi, ma sappiamo per certo che la nuova Golf GTI monterà un sistema mild-hybrid leggero. Al momento la soluzione più accreditata è quella del 2 litri turbo già visto sul modello attuale (a proposito, avete visto le promozioni in corso?), proposto nelle varianti da 255 e 290 CV. Analogo il discorso per il cambio, con la trasmissione manuale a sei marce o, in alternativa, il DSG a doppia frizione e sette rapporti. Le prestazioni sono quelle che già conosciamo: scatto 0-100 km/h sotto i 6 secondi e una velocità di punta di 250 km/h.