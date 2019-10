Autore:

Dario Paolo Botta

IL SETTE E L’OTTO L’ottava generazione di Volkswagen Golf è stata svelata solo pochi giorni fa, in attesa di scoprire quali saranno i prezzi della nuova hatchback teutonica, cerchiamo di capire, conti alla mano, quali sono le offerte più vantaggiose per portarsi a casa la Golf 7. Oltre alle versioni sportive GTI, GTI TCR ed R, la 7° generazione della compatta di Wolfsburg è disponibile con motore TGI a metano e in variante GTE ibrida plug-in. Quattro invece gli allestimenti per la entry level: Trendline (22.050 euro), Business (23.600 euro), Sport (24.800 euro) ed Executive (27.800 euro). Ecco cinque promozioni per il mese di ottobre 2019.

1. ANTICIPO ZERO Si tratta di una formula di finanziamento con zero anticipo, TAN 3,99% e TAEG 5,12%, con rata mensile di 249 euro, spalmabile in 35 rate. L’offerta pensata da Volkswagen consente di accaparrarsi una Golf 7 in allestimento Trendline, per un valore di 18.400 euro, con motore benzina TSI da 1,7 litri e 130 CV di potenza. Di listino l’auto attacca a 23.400 euro, a cui vanno sottratti 4.700 euro di contributo Volkswagen e ulteriori 300 euro, qualora si decidesse di aderire a Progetto Valore Volkswagen, che consente di restituire l’auto dopo tre anni, oppure di sostituirla con un’altra vettura del Marchio. L’estensione della garanzia è inclusa nell’offerta, in scadenza il 31 ottobre 2019.

2. EXTRA BONUS Con Extra Bonus, Volkswagen applica un bonus per l’acquisto di Golf 7 con motore benzina, metano e Diesel. Per quanto riguarda le prime due motorizzazioni, il contributo arriva a un massimo di 2.000 euro (IVA inclusa), che tocca invece i 3.000 euro qualora si optasse per un propulsore a gasolio. L’incentivo è valido fino al 31/10/2019.

3. YOUNG PROGRAM Se avete meno di 30 anni potete invece usufruire di Young Program con 600 euro di sconto, scalabili direttamente dalla lista degli optional o dal prezzo finale della vostra Golf 7. Parallelamente è possibile sottoscrivere Progetto Valore Volkswagen, oppure aderire a Valore Futuro Garantito, una forma di finanziamento che allo scadere dei termini consente di: riscattare l’auto pagando una maxirata finale, restituire il veicolo chiudendo il contratto o sostituire la vettura con un’altra auto del Gruppo.

4. FORMULA GOLF GRADE Formula Golf Grade è l’offerta Volkswagen che consente di finanziare l’allestimento scelto per la propria Golf 7. In questo caso parliamo di un finanziamento a tasso zero (TAN 0% e TAEG 0%), che non prevede oneri addizionali allo scadere del contratto. Con Formula Golf Grade è possibile inoltre finanziare in toto la propria vettura con un ulteriore contratto a tasso agevolato, pagando un’unica rata mensile.

5. VOLKSWAGEN SERVICE PLAN Con Volkswagen Service Plan scegli infine piani di manutenzione scontati per la tua Golf 7, in base a due diverse tipologie d’intervento: Service Plan e Service Plan Plus. I prezzi oscillano fra i 447 euro (anziché 895 euro) per quello meno invasivo e 2.952 euro (anziché 3.400 euro) per quello più dettagliato.