Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA GOLF Entro l'anno verrà lanciata in Germania, da noi arriverà nelle concessionarie entro marzo 2020: parlo della Volkswagen Golf 2020, la nuova Golf o Golf 8, se preferite, che com'è tradizione per la Casa si presenta con un look familiare ma contenuti profondamente rivisti.

AL PRIMO SGUARDO A colpo d'occhio – ma ci vuole un occhio ben allenato – si può notare la nuova firma luminosa dei fari che sfruttano per tutta la gamma la tecnologia LED per abbaglianti, anabbaglianti e luci di posizione. A richiesta ci sono pure fari LED Matrix IQ.Light, che hanno funzioni parzialmente interattive. La linea del tetto è stata ribassata per ottenere un look più dinamico e filante, e la resistenza aerodinamica è stata ridotta fino a un Cx di 0,275.

INTERNI HI-TECH Cambiamenti più radicali, come avevamo ampiamente anticipato, riguardano gli interni, dove spicca il passo in avanti in direzione della digitalizzazione. La plancia è dominata da un unico cockpit digitale, con alcune isole di comando munite di pulsanti e cursori touch. Comandi vocali predisposti per il linguaggio naturale e un Windscreen Head Up Display (quello più pregiato, che proietta le indicazioni sul parabrezza e non su un piccolo pannello trasparente) completano i sistemi per poter fruire dei servizi connessi.

CONNESSA Quali servizi connessi? Tramite una eSIM integrata, la nuova Golf fa entrare nell'abitacolo Alexa di Amazon e We Connect e We Connect Plus, che portano a bordo streaming e webradio: servizi che possono essere aggiunti anche in un secondo momento con We Upgrade. Il navigatore, poi, pesca informazioni su internet sui punti di interesse e si interfaccia via Bluetooth con il cellulare, per una più facile gestione di prenotazioni e appuntamenti. Non manca un sistema per personalizzare le impostazioni che memorizza le scelte del guidatore nel cloud ed è in grado di richiamarle ogni volta che si sale a bordo. Per tutti i dettagli sull'infotainment della nuova Golf 8 clicca qui.

LE DIMENSIONI La nuova Golf Mk.8 è lunga 4.284 mm, larga 1.789 mm e alta 1.456 mm, con un passo di 2.636 mm che promette buone doti di abitabilità: capacità di carico del vano bagagli a partire da 380 litri, come nel modello precedente. Lato motori, la nuova Volkswagen Golf ne ha per tutti i gusti. La scelta va da quelli tradizionali a benzina (TSI) e gasolio (TDI) – tutti turbo e con iniezione diretta – a quelli alternativi a metano (TGI), mild hybrid (eTSI) e ibridi plug-in (eHybrid).

LE GOLF 8 A BENZINA Due i motori a benzina TSI, da 90 e 110 CV, che sfruttano il ciclo di funzionamento Miller: una semplificazione del ciclo Atkinson ottenuta con una particolare strategia di gestione delle valvole, che migliora il rendimento a scapito, però della brillantezza: un effetto collaterale che probabilmente i tecnici Volkswagen hanno controbilanciato con un opportuna calibrazione del turbo (ne sapremo di più in occasione della prova su strada a fine anno).

LE GOLF 2020 DIESEL Sono due anche i Turbodiesel a quattro cilindri da 115 e 150 CV, che secondo la Casa consumano fino al 17% in meno di quelli adottati sulla Golf 7 e che attraverso una doppia iniezione di additivo AdBlue (twin dosing) “riducono significativamente l'emissione di ossidi di azoto (NOX)”, dice Volkswagen.

LE GOLF 2020 IBRIDE La nuova Golf è la prima Volkswagen disponibile con cinque propulsori ibridi. Le Golf eTSI, con potenze di 110, 130 o 150 CV, adottano un sistema mild hybrid a 48 V che promettono un vantaggio del 10% sui consumi di carburante, rispetto a equivalenti unità tradizionali. Le nuove Golf eHybrid da 204 CV e Golf eHybrid GTE da 245 CV sono invece plug-in, ossia con batteria più grande (13 kWh) per poter viaggiare qualche decina di chilometri a emissioni zero e ricaricarsi dalla presa di corrente.

ASSISTENZA ALLA GUIDA Ciò che più impressiona della nuova Golf sono i sistemi di assistenza alla guida, che comprendono la nuova funzionalità Travel Assist integrata nella Golf permette una guida assistita fino a 210 km/h, con un controllo automatico dello sterzo e dell'acceleratore (attraverso il cruise control adattivo).

PARLA CON LE ALTRE AUTO Altra novità è il sistema Car2X che permette ai veicoli di comunicare autonomamente tra di loro, nel raggio di 800 metri, e con le infrastrutture compatibili per avvertire il guidatore di traffico e pericoli sul percorso. Non manca il sistema Digital Key che sostituisce la chiave d'accesso con lo smartphone del proprietario: evoluzione del sistema keyless.

A RICHIESTA Lunga la lista degli optional che comprenderà, tra l'altro, climatizzatore a tre zone e un impianto audio Harman Kardon da 400 W. Oppure uno schermo a centro plancia da 10 pollici, in luogo da quello da 8,25 pollici, a fare il paio con la strumentazione Digital Cockpit da 10,25 pollici.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Come anticipato, la nuova Golf 8 sarà in vendita in Germania entro fine 2019, mentre arriverà in Italia nel primo trimestre 2020. I primi prezzi a venire annunciati saranno quelli per il mercato tedesco, ma è molto probabile che il listino per l'Italia comprenda versioni meglio equipaggiate fin dai modelli d'attacco e quindi veda la Golf 2020 più costosa che in patria.