Autore:

Claudio Todeschini

ORMAI CI SIAMO Mancano meno di dieci giorni alla presentazione ufficiale della nuova Volkswagen Golf, prevista per il prossimo 24 ottobre. Come ormai consuetudine per le novità più attese (e non solo nel mondo dei motori), hanno cominciato a circolare su internet le primissime immagini “rubate” della nuova media di Wolfburg.

NUOVE, MA NON DEL TUTTO Già nei giorni scorsi avevamo pubblicato alcune immagini di un esemplare pressoché definitivo della Golf Mk8 (in particolare, il modello ibrido PHEV): quelle che trovate in questa galleria non dovrebbero sorprendere ormai più nessuno, ma permettono di osservare più da vicino come sarà la nuova Golf, soprattutto all’interno. Le foto provengono dalla pagina Facebook di un gruppo di appassionati, che hanno pizzicato la macchina in un’officina (si vedono ancora le coperture protettive sui sedili).

FARI PIÙ LUMINOSI Si vedono finalmente per intero le strisce a led sopra i fari anteriori, ben camuffate nei prototipi che circolavano fino a qualche giorno fa, così come le inedite barre orizzontali del colore della carrozzeria nella presa d’aria orizzontale. Cerchioni e ruote sono piuttosto piccoli, il che ci porta a pensare che la Golf fotografata sia probabilmente il modello d’attacco della gamma. Confermata la posizione ribassata degli specchietti laterali rispetto alla versione attuale.

DENTRO È TUTTA NUOVA Davvero radicali le modifiche all’interno dell’abitacolo rispetto alla Mk7: il cruscotto è ancor più orientato verso il guidatore, e la plancia è dominata da un nuovo schermo touch. Se davvero si tratta del modello base, l’impatto è davvero notevole. Non si vedono i comandi del climatizzatore, almeno in questa immagine, il che fa pensare che anche questa funzione verrà gestita tramite comandi a schermo. Alla sinistra del quadro strumenti si vedono in posizione più comoda i comandi per la gestione delle luci, che nelle Volkswagen erano tradizionalmente posizionati piuttosto in basso. Inedita anche la forma del volante, ancora piuttosto affollato di tasti, e assente il freno a mano manuale, sostituito da quello elettronico.

APPUNTAMENTO IL 24 OTTOBRE Le informazioni per il momento si fermano qui. La presentazione ufficiale di Volkswagen Golf è prevista per il prossimo 24 ottobre: rimanete con noi per scoprire tutte le novità della media tedesca!