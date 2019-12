Autore:

La Redazione

HABEMUS GOLF Tanto tuonò che piovve, dal cielo, nuova Volkswagen Golf. L'ottava generazione della regina d'Europa evolve nel design quel poco che basta a distinguersi dall'edizione precedente, ma è soprattutto al proprio interno, che Golf 8 compie il classico salto di qualità. Ed è un salto in direzione del pianeta digitale: l'Innovision Cockpit è delizia degli amanti di tecnologia, ma più moderno è anche il display centrale a sbalzo, e più avanzato è il grado di connettività con l'esterno. Guarda il video della nostra prova.

MOTORI, AZIONE Upgrade dell'abitacolo a parte, Volkswagen Golf 8 (preordini da dicembre 2019, consegne a partire da marzo 2020) pesca dalla banca organi di Wolfsburg il non plus ultra dei motori diesel e benzina. Al lancio, ecco il 1.0 TSI 110 cv, il 1.5 TSI 150 cv (anche mild hybrid 48 Volt), e sponda gasolio, il 2.0 TDI 115 o 150 cv. Il cambio? Manuale a 6 rapporti o automatico DSG a 7 rapporti. Prezzi a partire da 25.750 euro (1.0 TSI Life), più avanti la gamma si articolerà anche su altre motorizzazioni ibride soft, ibride plug-in e pure a metano. Buona visione, e per il testo della prova dettagliato, clicca qui.