SI CAMBIA Uscita nel 2017, la sesta generazione della compatta tedesca si prepara ormai a spegnere quattro candeline, ed è quindi giunto il momento di rifarsi il trucco. Prendendo ispirazione, come sempre, dalla sorellona maggiore, la nuova Golf 8.

CAMUFFATA, MA NON TROPPO I primi prototipi sorpresi a circolare per le strade tedesche mostrano quella che all’apparenza sembra una Volkswagen Polo come tutte le altre. Guardando più da vicino, in realtà, scopriamo che le camuffature nascondono cambiamenti piuttosto significativi. All’anteriore le modifiche riguardano i gruppi ottici, il cui disegno riprende quelli della media di Wolfsburg. Rivisti anche calandra e paraurti, con le prese d’aria che anticipano quelle di una prossima Polo GTI con i fendinebbia a forma di bandiera a scacchi. Al posteriore, il nastro adesivo del colore della carrozzeria non impedisce di notare la forma a boomerang dei fari, anch’essa ereditata dalla Golf. Diverso lo stile del paraurti, coperto da una curiosa protezione in plastica, mentre i due scarichi sono finti.

E DENTRO? Se fuori le novità in arrivo sono parecchie, tutte volte a uniformare la piccola Polo al family feeling di Golf, nell’abitacolo ci aspettiamo molti meno cambiamenti: probabile il debutto di nuovi materiali e tessuti per i rivestimenti dei sedili, e forse uno schermo dell’infotainment leggermente più ampio. Confermato il cruscotto digitale.

MOTORI E PREZZI Per quanto riguarda i powertrain, anche qui non c’è da aspettarsi grandi stravolgimenti rispetto alla line-up attuale, che comprende il 1.0 TSI da 95 e 115 CV, e il 1.5 da 150 CV. Attesi miglioramenti nell’efficienza e nella riduzione delle emissioni inquinanti. Ancora presto per dire se verrà confermata la versione TGI a metano, mentre è scontato l’arrivo di varianti mild-hybrid che affianchino quelle puramente termiche. L’attuale Polo attacca il listino a 17.950 euro con il modello 1.0 EVO Comfortline da 80 CV; i prezzi del restyling dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati.