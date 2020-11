CATALOGOLF 2021 Per tutti i gusti, anche bi-gusto. Cioè benzina-elettrico, ma anche benzina-metano. Si completa l'offerta motorizzazioni di Volkswagen Golf e di nuova Volkswagen Golf Variant, l'una sul mercato ormai da un anno, l'altra fresca di presentazione. Quali novità? E sopratutto, quali prezzi?

GOLF 5 PORTE In chiave 2021, la scelta di versioni mild hybrid 48 Volt di Golf 8 berlina si arricchisce della variante del 1.5 eTSI da 130 CV (da 30.150 euro). Che come il preesistente 1.5 eTSI 150 CV (33.200 euro), si avvale di turbina a geometria variabile VTG, gestione attiva dei cilindri ACT che disattiva due dei quattro cilindri in caso di funzionamento a bassi carichi, inoltre il ciclo di combustione TSI Miller a elevato rendimento e - di serie - il cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Golf 1.5 eTSI 130 CV proposta in tutti e tre gli allestimenti disponibili, ossia Life, Style e R-Line. Sul fronte diesel, invece, ecco il 2.0 TDI SCR da 115 CV associato al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti (da 31.950 euro): disponibile negli allestimenti Life e Style, la nuova versione si affianca al 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale (da 29.950 euro).

GOLF STATION WAGON Su nuova Golf 8 Variant, i motori di nuova introduzione sono ben sette. Al 1.0 eTSI 110 CV disponibile già al lancio commerciale di ottobre 2020 si aggiungono infatti i turbo benzina 1.0 TSI 110 CV (27.050 euro) e 1.5 TSI da 130 CV (da 28.400 euro) e 150 CV (31.450 euro), tutti associati a cambio manuale a 6 rapporti, inoltre i mild hybrid 1.5 eTSI da 130 CV (da 31.100 euro) e 150 CV (34.150 euro), proposti invece di serie con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Si amplia anche l’offerta diesel: la formula vincente è il 2.0 TDI SCR da 115 CV e DSG a 7 rapporti (da 32.900 euro). Infine, nuova Golf Variant è disponibile anche con alimentazione a metano: mossa dal 1.5 TGI da 130 CV associato a DSG a 7 rapporti (da 33.450 euro), è equipaggiata con tre bombole di gas dalla capacità totale di 17,3 kg, che nell’utilizzo reale garantiscono oltre 400 km di autonomia.