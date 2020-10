LA FAMIGLIA SI ALLARGA Dopo la due volumi, che nelle scorse settimane ha ampliato la propria gamma con l’introduzione delle versioni a metano, ibrida plug-in e la più sportiva GTI (per i nostalgici, qui trovate la storia delle tre lettere più famose della casa tedesca), arriva finalmente anche il momento della versione station wagon della nuova Volkswagen Golf, che ancora una volta prende il nome di Variant.

COME CAMBIA FUORI

Rispetto alla due volumi aumenta leggermente lo spazio a bordo per passeggeri e bagagli, grazie al passo più lungo di 61 mm (e 50 mm in più rispetto al precedente modello). Nel complesso, la nuova VW Golf Variant è lunga 4.633 mm (66 mm in più rispetto alla settima generazione), larga 1.789 mm e alta 1.483 mm. Pur mantenendo il caratteristico sbalzo del baule, la linea risulta meno pesante rispetto al passato, grazie anche al tetto inclinato e alla migliore proporzione dei volumi.

COME CAMBIA DENTRO

La maggior lunghezza del passo si traduce in quasi 5 cm di spazio interno, che vanno tutti a beneficio delle gambe dei passeggeri seduti dietro. Il bagagliaio ha la generosa capacità di 611 litri, che diventano 1.642 abbattendo il divano posteriore. All’interno del bagagliaio si trovano i consueti ganci portaborse e occhielli di ancoraggio; su richiesta, le prese della corrente a 12 V e 230 V, e il portellone a comando elettrico.

ALLESTIMENTI

Tre gli allestimenti previsti al lancio: Life, Style e R-Line. Ecco cosa comprendono:

Life : cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go , climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione rivestito in pelle, strumentazione digitale Digital Cockpit , Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente, cruise control adattivo ACC , Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti , assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist.

: cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, , climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione rivestito in pelle, , Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente, , Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, , assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist. Style : oltre a quanto visto nel pacchetto Life, troviamo cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.Light LED Performance , climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie , rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist 2.0

: oltre a quanto visto nel pacchetto Life, troviamo cerchi in lega Belmont da 17 pollici, , climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, , rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e R-Line: la versione più sportiva, almeno esteticamente. Cerchi in lega Valencia da 17 pollici, dettagli a contrasto in nero lucido, paraurti anteriore e posteriore specifici, minigonne laterali in nero lucido, diffusore posteriore e vetri oscurati, assetto irrigidito e abbassato di circa 15 millimetri, sterzo progressivo

MOTORI

Al momento la gamma dei motori di nuova Golf 8 Variant prevede un solo propulsore, il 1.0 mild-hybrid a benzina con sistema a 48V, 110 CV di potenza abbinati al cambio DSG a sette rapporti. Altri motori arriveranno nei prossimi mesi. Più ricca la scelta per le varianti a gasolio, con il 2.0 turbodiesel a quattro cilindri, con potenze da 115 CV e cambio manuale, e 150 CV e cambio DSG.

PREZZI

In occasione del debutto di nuova Volkswagen Golf Variant, alle dotazioni di tutti e tre gli allestimenti si aggiunge il pacchetto gratuito che comprende il navigatore Discover Pro con schermo touch da 10,25 pollici, il controllo con i comandi vocali naturali e la connessione senza fili ai protocolli Apple CarPlay e Android Auto.