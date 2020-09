MELIUS ABUNDARE Basta invertire le due consonanti, e Golf GTI si trasforma in Golf TGI. Si dimezza la potenza, si dimezzano però pure i consumi. Con l'introduzione di Golf a metano si completa la gamma di tecnologie di propulsione disponibili sulla Golf 8: benzina, Diesel, ibrido 48V, ibrido plug-in, ora anche il gas naturale. Alla faccia della diversificazione.

IL MOTORE Nuova Golf 1.5 TGI è dunque mossa dal quattro cilindri turbo da 1,5 litri Euro 6d in grado di erogare 130 cv di potenza e 200 Nm di coppia massima tra 1.400 e 4.000 giri. È associato unicamente al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il TGI 1.5 di Golf 8, in particolare, adotta il ciclo Miller anche per l’alimentazione a gas, con rapporto di compressione elevato (12,5:1), per aumentare l’efficienza e diminuire le emissioni di CO2, che rientrano così nel range 111-116 g/km. Consumo combinato di metano? 6,2-6,5 m3/100 km. Golf TGI è inoltre equipaggiata di tre bombole di CNG dalla capacità totale di 115 litri o 17,3 kg: nell’utilizzo reale, esse garantiscono oltre 400 km di autonomia con un singolo pieno. Una volta esaurito il gas, l’auto passa autonomamente all’alimentazione a benzina, sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri. Vista la configurazione dei serbatoi, la normativa italiana classifica Golf 8 TGI come veicolo cosiddetto “monovalente”.

EQUIPAGGIAMENTI Nuova Golf a metano è disponibile negli allestimenti Life e Style. Già il primo prevede, di serie cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, clima automatico, volante multifunzione in pelle, Digital Cockpit, Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Car2X, monitoraggio stanchezza conducente, cruise control adattivo ACC, Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Dynamic Light Assist. In occasione del lancio, si aggiunge il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Pro con schermo touch da 10,25 pollici, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect. La Style aggiunge cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, clima automatico a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist 2.0.

PREZZI Golf 8 TGI è offerta a prezzi di listino che partono da 32.500 euro. L’arrivo presso le concessionarie Volkswagen è previsto nell’ultimo trimestre del 2020.