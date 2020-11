IN GIRO PER LA SVEZIA Presentato ufficialmente come concept a Ginevra nel 2019, e poi in versione Sportback lo scorso luglio, Audi Q4 e-tron è uno dei modelli più importanti per il 2021 di Audi, che prosegue imperterrita la sua strada verso l’elettrificazione della gamma. A ottobre abbiamo già pizzicato il prototipo - debitamente camufatto - di Audi Q4 e-tron Sportback, e oggi scopriamo invece per la prima volta la versione con carrozzeria normale, sorpresa questa volta a circolare per le strade della Svezia.

CUGINO DI ID.4 Il SUV elettrico della casa dei quattro anelli è sostanzialmente la versione Audi della Volkswagen ID.4, presentata ufficialmente lo scorso settembre: entrambe le auto condividono la piattaforma MEB per i veicoli a zero emissioni del gruppo tedesco, con il pacco batterie alloggiato nel pavimento e la possibilità di ospitare un motore elettrico per ogni asse, rendendo relativamente semplice lo sviluppo di modelli con trazioni su due o quattro ruote.

DUE MOTORI Come per la versione con carrozzeria coupé, nella sua configurazione più performante Audi Q4 e-tron dovrebbe montare due motori, uno per asse, per una potenza massima di 306 CV. Il motore posteriore eroga fino a 204 CV e 310 Nm di coppia, mentre quello anteriore arriva a 102 CV e 150 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe essere coperto in 6,3 secondi. La batteria avrà una capacità di 82 kWh, capace di garantire un’autonomia superiore ai 400 km. La ricarica rapida in corrente continua a 125 kW consente di arrivare all’80% di carica in circa 30 minuti.

GLI INTERNI Per quanto riguarda gli interni, saranno un po’ meno futuribili di quelli visti a Ginevra due anni fa, e più in linea con il design delle attuali Audi: questo vuol dire un grande schermo touch centrale per l’infotainment, da cui controllare gran parte delle funzioni della vettura, ma anche alcuni pulsanti “fisici” per gestire i comandi d’uso più comune, come le impostazioni del climatizzatore.

PREZZO E USCITA Al momento non abbiamo informazioni circa data di uscita o possibile prezzo, ma ci aspettiamo qualche informazione in più entro la fine dell’anno. Nella gamma delle auto elettriche di Ingolstadt, Audi Q4 e-tron si collocherà più in basso rispetto all’altro SUV attualmente a listino, l’e-Tron, che parte da 73.200 euro.