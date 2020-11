CONCEPT CELEBRATIVO Ispirandosi ai progetti di Skoda Academy, Audi ha concesso agli studenti e agli apprendisti dell’Audi Akademie di Neckarsulm di sviluppare da zero il concept Audi RS6 GTO. Un prototipo dal look grintoso e appariscente pensato per celebrare i 40 anni della trazione integrale quattro e commemorare la mitica Audi 90 Imsa GTO del 1989. Progettata per partecipare alle competizioni USA Trans-Am, Audi 90 Imsa GTO era spinta da un cinque cilindri da 2.2 litri da 720 CV di potenza. Un bolide in grado di raggiungere una velocità massima di 310 km/h, con scatto da 0 a 100 orari in 3,1 secondi. Numeri di tutto rispetto per un'auto di quel tempo.

RITORNO AL PASSATO Proprio come la GTO originale, il nuovo concept si distingue per alcuni dettagli decisamente racing: kit aerodinamico vistoso e sportivo, passaruota svasati, set di ruote monoblocco da corsa con cerchi chiusi, terminali di scarico laterali e uno spoiler posteriore affusolato. La livrea bianca, nera e rossa ricalca esattamente quella della GTO del 1989 ed è impreziosita dal numero ''40'', in onore appunto dell'anniversario della trazione quattro. Sul frontale spiccano poi inedite luci LED, un nuovo cofano con fenditure di ventilazione e il badge specifico GTO.

INTERNI RIPROGETTATI Rivisitato anche l’abitacolo. Il team Audi di Neckarsulm ha stravolto gli interni rimuovendo il superfluo e montando un roll-bar posteriore, sedili racing Recaro in fibra di carbonio, reti protettive per finestrini e imbracature da corsa a sei punti. Poche modifiche invece per la console centrale e per il volante sportivo in Alcantara. Sebbene non si conoscano le specifiche tecniche del concept RS6 GTO, è lecito aspettarsi che il prototipo monterà una versione ottimizzata del 4.0 litri V8 biturbo della RS6 Avant. Un motore davvero esuberante in grado di erogare fino a 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia, più che sufficienti per scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e toccare i 305 orari di punta.

PEZZO DA MUSEO Audi RS6 GTO è a tutti gli effetti un appariscente esercizio di stile, le possibilità che venga prodotta in una serie limitata di esemplari sono dunque assai remote. Inoltre, non va dimenticato che la Casa di Ingolstadt sempre per celebrare i 40 anni della trazione quattro aveva lanciato, alcune settimane fa, una special edition della coupé TT RS.