Lorenzo Centenari

SUA MAESTÀ LA WAGON A ridurla ad un elenco di accessori e cifre, verso nuova Audi RS6 Avant si fa un torto. Perché è l'ultima erede di un'icona, di un prodotto che dietro una fredda sigla alfanumerica cela in realtà una carica emotiva da palpitazioni. Della wagon al tritolo più famosa, una cifra ci tocca tuttavia comunicarla. Ed è di quegli importi che ti tagliano le gambe: Audi RS6 Avant nuova generazione costa 126.400 euro, la prevendita è ufficialmente aperta. Non che i suoi fan pensassero fosse un veicolo alla portata di tutti. Ma sentirselo dire fa ugualmente male, e ti riporta coi piedi per terra: la maggior parte di noi, la può solo continuare a sognare.

AUDI A6 DA RECORD Dopo il reveal di Francoforte, Audi RS6 2019 sbarca dunque sul mercato. Con 126.000 e rotti euro ci si porta a casa un V8 4.0 TFSI biturbo con tecnologia mild hybrid da 600 cv di potenza e 800 Nm di coppia motrice, una familiare che scappa da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, da 0 a 200 km/h in 12 secondi netti, che infine raggiunge la velocità massima di 305 km/h. Sospensioni pneumatiche adattive, sterzo progressivo, trazione integrale quattro e cambio automatico tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia completano l'identikit meccanico dell'auto simbolo della divisione Audi Sport.

COMPRESO NEL PREZZO Ricco l'equipaggiamento di serie (e ci mancherebbe altro): su Audi RS Avant "base", cerchi in lega a 10 razze da 21 pollici, fari full Led, sedili sportivi RS, rivestimenti in Alcantara, volante sportivo sagomato, climatizzatore quadrizona, radio e navigazione MMI Plus con MMI touch response (display a colori da 10,1 pollici), inoltre quadro strumenti digitale (Virtual Cockpit), impianto audio Bang & Olufsen 3D, infine Audi drive select con sei modalità di guida, impianto di scarico e impianto frenante RS.

ESCLUSO DAL PREZZO Volendo invece aggiungere qualche accessorio ad Audi RS6 standard: 4.400 euro il costo del pacchetto Design RS, mentre ancor più esosi sono i programmi dinamici opzionali. Dai 5.900 euro del dynamic pack con sterzo integrale dinamico e differenziale sportivo, ai 18.000 euro del pacchetto dynamic race con in più dischi carbo-ceramici, impianto di scarico sportivo RS e sospensioni sportive con dynamic ride control. Un bagno di sangue, ma vuoi mettere che arma letale?