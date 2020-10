INFERNO VERDE Nonostante l’ultima generazione di Audi RS6 Avant offra spazio e praticità di una classica station wagon, la tedesca è senza ombra di dubbio un’auto formidabile. Una vettura dall’animo corsaiolo che non sfigurerebbe affatto se lanciata a tutta birra fra i tornanti del mitico Nürburgring Nordschleife. La conferma di quanto appena detto arriva da un’adrenalinica clip registrata solo alcuni giorni fa, che ci mostra la station di Ingolstadt destreggiarsi in una serie di sorpassi veloci sul celebre tracciato tedesco. La sequenza onboard riprende il pilota impegnato in un hot-lap alla ricerca della massima performance. Oltre a proporre un’inquadratura specifica su tachimetro e contagiri, il video mette in luce le straordinarie potenzialità dell’auto e la maestria del pilota, che risolve con grande aplomb qualche situazione da brivido.

SUPERCAR FORMATO FAMIGLIA Nonostante sulla bilancia la RS6 faccia segnare 2.150 kg, la wagon teutonica impiega solo 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h, mentre la top speed è di 250 km/h. Un valore quest’ultimo che può raggiungere i 305 orari se si decide di sbloccare il limitatore di velocità. Il merito di queste prestazioni sbalorditive è tutto del 4 litri V8 bi-turbo TFSI a iniezione diretta alloggiato sotto il cofano. Il motore, assistito da un sistema mild-hybrid da 48 V, è in grado di sprigionare fino a 600 CV di potenza per una coppia di 800 Nm. Il tutto abbinato a un cambio automatico Tiptronic otto rapporti e all’immancabile trazione integrale Quattro. Non vi resta che alzare il volume e gustarvi questo adrenalinico hot-lap!