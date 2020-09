HYPER SUV Audi e-tron S e e-tron S Sportback sono ora ordinabili. I due super SUV elettrici della Casa dei Quattro Anelli, al vertice per prestazioni e allestimenti, sono gli unici a montare tre motori. Prima di scoprire data di uscita e prezzi, un breve ripasso delle loro caratteristiche salienti.

TRE MOTORI Una potenza di 503 CV e una coppia di 973 Nm, per uno 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 210 km/h. Questi i numeri dei SUV Audi e-tron S ed e-tron S Sportback, ottenuti per merito di un powertrain elettrico che non ha eguali: tre motori, due sull'asse posteriore e uno sull'asse anteriore, sempre derivati da quelli dei cugini Audi e-tron ed e-tron Sportback.

AUTONOMIA E RICARICA La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, ha una capacità di 95 kWh, permettendo un'autonomia di 364/369 km nel ciclo combinato WLTP. È possibile ricaricare Audi e-tron S ed e-tron S Sportback con corrente continua fino a 150 kW: in meno di 30 minuti è così possibile accumulare fino all'80% della carica della batteria.

DATA USCITA E PREZZI Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback arriveranno nelle concessionarie nel mese di novembre 2020 con prezzi a partire rispettivamente da 98.300 euro e 100.600 euro. Le varianti Sport Attitude - che prevedono tra gli altri fari LED Audi Matrix, cerchi in lega da 21'', tetto panoramico e molto altro - sono proposti a partire da 114.300 euro e 116.600 euro.