EDIZIONE SPECIALE Audi continua a spingere sulla sua gamma e-tron: elettriche, eleganti e ad alte prestazioni (con un costo proporzionato, si capisce). Dopo le foto spia della e-tron GT che arriverà il prossimo anno, la casa di Ingolstadt ha presentato la versione one-off del suo secondo SUV elettrico, Audi e-tron Sportback Edition one a tiratura limitata. Ecco perché sarà diversa dal modello di serie.

TIRATURA LIMITATA Realizzata in meno di 500 esemplari, la e-tron Sportback Edition one è realizzata sulla base della versione 55, e questo vuol dire due motori elettrici, uno per assale, capaci di erogare una potenza complessiva - in modalità Boost - di 408 CV e una coppia di 664 Nm. Lo zero a cento è coperto in 5,7 secondi. La trazione è integrale elettrica, con regolazione automatica e variabile della ripartizione di coppia tra i due assali.

AUTONOMIA La batteria a bordo è quella della 55 quattro, da 95 kWh, capace di garantire un’autonomia fino a 446 km (ciclo WLTP). La ricarica in corrente continua a 150 kW permette di caricare la batteria fino all’80% in mezz’ora. Le più diffuse colonnine a corrente alternata (fino a 11 kW) hanno ovviamente tempi di ricarica più lunghi. Per comodità, l’auto dispone di due sportelli per la ricarica, uno sotto ogni passaruota anteriore.

FINITURE SPORTIVE... Audi e-tron Sportback Edition one riprende l’allestimento S line sia all’esterno che all’interno, e questo vuol dire: paraurti specifici, prese d’aria maggiorate, battitacco illuminati con logo S line, sedili anteriori sportivi con supporto lombare, cielo dell’abitacolo in tessuto nero, inserti in alluminio spazzolato, rivestimenti delle portiere in Alcantara e in pelle Valcona per i sedili.

... ED ESCLUSIVE In più, l’edizione speciale ha

tinta esclusiva per la carrozzeria Blu plasma metallizzato

proiezione a terra del logo dedicato quando si aprono le portiere

dedicato quando si aprono le portiere finiture in grigio selenite opaco per gli inserti nei paraurti

per gli inserti nei paraurti cerchi in lega da 21 pollici a dieci razze

a dieci razze pinze freno in finitura arancio

specchietti esterni sostituiti da telecamere (che abbassano anche il Cx a 0,25)

(che abbassano anche il Cx a 0,25) proiettori a LED Audi Matrix

ADAS SENZA RISPARMIO Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, Audi e-tron Sportback Edition one offre il sistema di guida adattivo, che regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto, l’assistente di velocità predittivo che analizza il traffico e l’andamento del percorso grazie ai sensori radar, alle immagini delle telecamere, ai dati della navigazione e alle informazioni Car-to-X, adattando di conseguenza l’andatura prima delle curve, durante le svolte e nelle rotatorie. Ancora, a bordo si trova il sistema di assistenza agli incroci, l’assistente al traffico trasversale posteriore, l’avvertimento al cambio di corsia e l’avviso di uscita.

LUSSO E COMFORT Non mancano poi comfort di ogni genere per i passeggeri: tetto panoramico in vetro, illuminazione ambientale multicolore in trenta tinte, impianto audio Bang & Olufsen Premium Sound System, cristalli con finitura acustica isolante, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente con memoria (lato conducente), e climatizzatore a quattro zone gestibile anche da remoto.

PREZZI Audi e-tron Sportback 55 quattro Edition one arriverà nelle concessionarie nel secondo trimestre dell’anno, quindi - in teoria - dal prossimo mese di aprile. Il prezzo? 117.500 euro.