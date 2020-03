RIVALI DI PESO Sono passati ormai quasi due anni dalla prima presentazione del concept di Audi e-tron GT, l’elegante sportiva a quattro porte che - nelle intenzioni della casa di Ingolstadt - se la dovrà vedere contro Tesla Model S e Porsche Taycan. La presentazione ufficiale del modello di produzione è teoricamente prevista per il Los Angeles Show 2020, che si dovrebbe tenere nella città californiana dal 20 al 29 novembre.

PRESENTAZIONE A NOVEMBRE? Difficile dire al momento se il salone americano si terrà o meno, con tutto quello che sta succedendo; come che sia, Audi intanto non modifica la sua scaletta di marcia, e prosegue lo sviluppo della vettura. E così, ecco il primo prototipo della e-tron GT pizzicato durante uno dei consueti test sulle strade innevate del Nord Europa.

ELEGANZA SPORTIVA Le pesanti camuffature non nascondono più di tanto la linea della lunga coupé a quattro porte, che appare decisamente analoga a quella del concept presentato due anni fa: in particolare, la grande calandra anteriore, i fanali posteriori con taglio a C rovesciata che si prolungano nella fiancata, e i parafanghi molto bombati, sia davanti che dietro.

MOTORI E AUTONOMIA Realizzata sul pianale della stessa Porsche Taycan, Audi e-tron GT avrà una potenza di 590 CV data dai due motori elettrici, uno per asse, con una batteria da 96 kWh e autonomia di oltre 400 km. In cantiere anche una versione più cattiva RS, che dovrebbe agilmente superare i 600 CV di potenza massima.