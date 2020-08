IN AUTUNNO Dopo le foto spia pubblicate a fine giugno, in cui la nuova sportiva compatta della casa tedesca si mostrava senza camuffature, Audi ha finalmente presentato in maniera ufficiale la sua S3, in versione berlina o sedan (tre volumi), e che arriverà nelle concessionarie il prossimo autunno.

VENT’ANNI E NON SENTIRLI La prima S3 ha debuttato vent’anni fa, e da allora la formula non è cambiata di una virgola: allestimenti premium che si accompagnano a prestazioni da vera sportiva. Il motore che muove la nuova Audi S3 è il 2.0 TFSI 4 cilindri turbo benzina, capace di erogare 310 CV e 400 Nm di coppia, e di spingere la vettura da ferma a 100 km/h in 4,8 secondi, fino a raggiungere la velocità massima di 250 km/h (autolimitata). Di serie, per tutte le versioni e gli allestimenti, cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, trazione integrale quattro e assetto sportivo. Su richiesta, invece, gli ammortizzatori con regolazione elettronica.

PIÙ AGGRESSIVE Come anticipato nelle foto spia viste in questi mesi, le nuove Audi S3 Sportback e Sedan si distinguono rispetto alle sorelle meno pepate (qui la nostra prova su strada di A3 Sportback) per l’ampia calandra anteriore esagonale con griglia a nido d’ape, le prese d’aria maggiorate nei paraurti e le calotte degli specchietti retrovisori con finiture color alluminio. Esclusivo anche il disegno delle luci diurne, con una matrice luminosa composta da 15 diodi che genera un motivo a doppia banda verticale. Al posteriore spiccano i quattro terminali di scarico a sezione ovale e l’estrattore per l’aria. Quattro i dischi dei freni, tutti autoventilanti. Di serie le pinze sono nere, ma è possibile richiederle di colore rosso. L’assetto è ribassato di 15 mm rispetto alle versioni normali di Audi A3. Di serie, cerchi in lega da 18 pollici (da 19 per gli allestimenti sport attitude).

MECCANICA HIGH-TECH Il sistema Audi Valvelift System (AVS) regola i tempi di apertura e la corsa delle valvole in funzione del carico e del regime motore; l’inedita frizione a lamelle è posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore, così da favorire il bilanciamento dei pesi tra avantreno e retrotreno. Quando serve avere trazione su tutte e quattro le ruote, un pacchetto di dischi in bagno d’olio viene sottoposto a pressione, così da mettere in comunicazione l’albero di trasmissione principale con quello secondario collegato al differenziale posteriore. Un nuovo software di gestione della ripartizione di coppia tra gli assali (controllato dal guidatore) rileva il comportamento della vettura e lo stile di guida, adeguando in tempo reale la distribuzione della spinta tra avantreno e retrotreno, fino a un massimo del 100% per entrambi gli assi.

COM’È DENTRO Come le versioni normali, anche S3 è più lunga di qualche centimetro, a tutto vantaggio dello spazio per i passeggeri. Il bagagliaio di S3 Sportback ha una capacità compresa tra 325 e 1.145 litri (con gli schienali dei sedili posteriori abbassati). Nell’abitacolo l’impostazione segue l’impronta sportiva del resto dell’auto: sedili avvolgenti per guidatore e passeggero anteriore con poggiatesta integrati, rivestiti parzialmente con materiali ottenuti dal riciclo di bottiglie in PET e con il logo S sugli schienali; inserti in alluminio (o in carbonio, su richiesta), volante “tagliato” nella parte bassa e nuovo design per le maniglie apriporta. Il selettore del cambio S tronic è sostituita da un moderno joystick con tecnologia shift-by-wire, non collegato fisicamente alla trasmissione.

STEREO DA 680W Digitale anche tutta la strumentazione: di serie l’Audi virtual cockpit da 12,3'' con risoluzione di 1.920 x 720 pixel, personalizzabile, affiancato dallo schermo da 10.1” dell’infotainment con comandi a riconoscimento vocale. La piattaforma su cui si basano i servizi informatici dell’auto è la MIB3, annunciata qualche tempo fa, e che integra un hotspot WiFi, offre Apple CarPlay e Android Auto, e tutti i più comuni servizi di navigazione e di connettività. In opzione, l’impianto stereo Bang & Olufsen 3D Premium Sound System con quindici altoparlanti e 680 Watt di potenza complessiva.

ADAS Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, S3 Sportback e Sedan non offrono molto di serie, solo l’Audi pre sense front, assistente agli ostacoli (collision avoid assist) con assistente alla svolta e ausilio al mantenimento della corsia. Su richiesta sistemi più utili come l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita e l’adaptive cruise control, che si occupa anche di gestire frenate e ripartenze in colonna.

ALLESTIMENTO SPECIALE Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan saranno disponibili nelle varianti standard e sport attitude, e arriveranno nelle concessionarie in autunno. Al lancio sarà disponibile un esclusivo pacchetto edition one, in abbinamento alle tinte giallo pitone, riservata ad Audi S3 Sportback, e rosso tango, dedicata ad Audi S3 Sedan, e che vedete in queste immagini. Il pacchetto si completa con i loghi Audi neri, gli scarichi total black, gli adesivi Audi alla base delle portiere posteriori, i cerchi in lega da 19 pollici, i rivestimenti dei sedili in pelle Nappa (S3 Sportback) e calotte retrovisori in carbonio (S3 Sedan). Non sono stati ancora comunicati i prezzi.