CI SIAMO Dopo le immagini del prototipo finite qualche mese fa su Instagram, Audi si prepara al debutto della versione sportiva della sua nuova compatta, sia in versione berlina che tre volumi, già disponibile nel listino della casa tedesca. Qui trovate tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Audi A3 Hatchback e nuova Audi A3 Sedan.

COME CAMBIA FUORI Le vetture di queste immagini sono state impegnate negli ormai consueti test di resistenza e manovrabilità sul circuito del Nürburgring, senza camuffature di sorta, praticamente pronte per la produzione. Le (poche) differenze estetiche rispetto alla versione più “tranquilla” sono evidenti soprattutto nel frontale, dove spicca una griglia con un motivo a nido d’ape più grande, e prese d’aria maggiorate sotto i proiettori. Decisa la caratterizzazione sportiva anche sui fianchi, con le minigonne laterali, e al posteriore, dove troviamo un paraurti più aggressivo, i quattro tubi di scarico ben in evidenza ai lati dell’estrattore dell’aria e lo spoiler sopra il lunotto. Nella versione a tre volumi, si trova invece un accenno di spoiler nella parte conclusiva del baule.

310 CAVALLI DA DOMARE Il motore che muove la versione pepata della nuova Audi A3 è il 2.0 turbo a benzina, con 310 CV e 400 Nm di coppia: un incremento di “soli” 10 CV rispetto alla versione attualmente a listino, comunque più che ragguardevoli per una vettura di queste dimensioni. Il cambio automatico DGT a sette rapporti è l’unico disponibile, così come la trazione integrale Quattro. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma non si discosteranno molto dai 52.050 richiesti per la S3 attualmente a listino.