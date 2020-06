ANCORA IN GIRO Dopo le foto spia sulla neve dello scorso mese di marzo, è stato nuovamente pizzicato il muletto della Audi e-tron GT, super sportiva puramente elettrica destinata a vedersela con Porsche Taycan (le due condividono la stessa piattaforma) e Tesla Model S.

PRONTA PER LA STRADA La versione stradale ricorda molto da vicino l’aggressivo prototipo visto a inizio anno, con poche differenze, almeno estetiche: la linea del tetto si presenta adesso più arrotondata e alta per far spazio alla testa dei passeggeri che siedono dietro, e appaiono molto ridimensionati i passaruota posteriori.

DOPPIO MOTORE La casa di Ingolstadt non ha rivelato ancora nulla sulla motorizzazione della nuova Audi e-tron GT, ma possiamo immaginare che non si distaccheranno molto da quelle del prototipo, che montava un doppio motore elettrico da 590 CV e 434 kW, capace di sparare l’auto da ferma a 100 km/h in appena tre secondi e mezzo. La batteria è da 90 kWh, capace in teoria di un’autonomia di 400 km; il sistema di ricarica a 800V, agganciato alle colonnine che lo supportano, permette di immagazzinare 320 km di autonomia in meno di venti minuti.

LOS ANGELES, NOVEMBRE 2020 Audi era intenzionata a presentare la e-tron GT al Salone di Los Angeles di quest’anno, fissato per novembre. Resta da capire, tra emergenza sanitaria e proteste sociali, se l’evento californiano si terrà oppure no.