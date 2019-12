FACELIFT Per Audi RS5 Coupe e Audi RS5 Sportback, le berline dall'animo sportivo provenienti da Ingolstadt, è tempo di aggiornamenti e per il 2020 si presentano con uno stile più connotato e nuove tecnologie. La griglia chiamata Singleframe ha uno sviluppo più orizzontale, a richiamare le sorelle maggiori RS6 e RS7 più grandi; le prese d'aria sopra di esse sono una citazione della mitica Audi Sport quattro del 1984, mentre i passaruota sono stati allargati di ben 4 centimetri, a dare una presenza decisamente più muscolosa. Cornici scure circondano i fari a LED Matrix (i laser sono opzionali), per dare alle due Audi uno sguardo più intenso e distinguerle - se ancora ce ne fosse bisogno - dalle normali A5. Nuovo anche il diffusore, che ospita il doppio sistema di scarico.

BELLA DENTRO Com'è uso ultimamente i maggiori cambiamenti si hanno a livello di tecnologie di bordo. Sia la RS5 Coupé sia la RS5 Sportback sono state aggiornate con un nuovo sistema di infotainment dotato di schermo touch da 10,1 pollici. La strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit può contare ora su un display opzionale da 12,3 pollici e come l'head-up display - anche questo a richiesta - possono mostrare menu RS dalla grafica personalizzata.

MOTORI 2019 Nessun cambiamento da segnalare per ciò che si nasconde sotto al cofano. Audi RS5 Coupé e Sportback del 2020 sono equipaggiate con il V6 biturbo da 2.9 litri che produce 444 cavalli e una coppia di 600 Nm. La trasmissione è integrale di tipo quattro e il cambio un automatico Tiptronic a otto rapporti. Risultato: bastano 3,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e la velocità massima è di 280 km/h. Peso e baricentro della sola Coupé beneficiano del tetto in carbonio, che vale un risparmio di 4 kg sulla bilancia.

NUOVI DETTAGLI Disponibili anche nelle nuove tinte blu Turbo e rosso Tango, le nuove Audi RS5 2020 sono proposte con cerchi da 19 e con i 20" offerti in opzione. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi rivestiti in Alcantara e pelle di serie, oppure in pregiata pelle Nappa. È disponibile anche un pacchetto design RS con accenti rossi o grigi, mentre il volante, la leva selettrice e le ginocchiere sono dotati di coperture in Alcantara con cuciture a contrasto rosse o grigie. Le vendite dei modelli RS5 rivisti inizieranno a breve in Germania e in altri paesi europei, con prezzi a partire da 83.500 euro.