Autore:

Federico Sardo

AUDI RS5-R FACELIFT BY ABT Dopo gli annunci relativi a Audi A5, S5 e RS5, l'azienda di tuning tedesca ABT ha reso noto che verrà fatto un lifting anche alla RS5-R. Se non bastasse l'annuncio, ora possiamo vederla in carne e ossa, quantomeno in forma di foto spia.

AL NÜRBURGRING Il lavoro di ABT su Audi RS5-R infatti è stato fotografato mentre girava sul mitico circuito tedesco del Nürburgring, e questo ci dà la possibilità di fare le prime osservazioni su in kit che sicuramente scatenerà l'entusiasmo dei molti appassionati di tuning fedeli al marchio Audi.

LE NOVITÀ Rispetto alla versione precedente pare che non cambierà molto dal punto di vista della meccanica, e resteranno come sono già ora gli 81 CV che si aggiungono al motore standard della RS5 (che passa così da 456 a 537), ma quello che cambia profondamente è l'estetica. Alla base Audi viene aggiunto infatti un Areo Pack che va a inserire uno spoiler, una griglia modificata, delle prese d'aria negli alloggiamenti delle ruote anteriori e minigonne posteriori. Trovate tutte le foto di questo bolide nella nostra ricca gallery.