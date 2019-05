Autore:

Dario Paolo Botta

ASSETTO RIALZATO Se lo spirito Off-Road è nel sangue di una vettura, non esiste altra maniera per esaltarlo, che puntare su un pacchetto personalizzato. L’azienda tedesca Delta 4x4, specializzata nella preparazione di kit per vetture fuoristrada, ha deciso di reinterpretare in chiave rock Dacia Duster, il modello di maggior successo della casa del gruppo Renault. Gran parte delle modifiche coinvolgono l’assetto della vettura, rialzato di 30 mm, proposto in abbinamento a una protezione sottoscocca in alluminio: spessa 5 mm per proteggere trasmissione e motore da eventuali detriti.

ASPETTO GRINTOSO Parliamo di un look aggressivo che dona grinta al corpo della vettura, con soluzioni radicali ed estreme. Il frontale è impreziosito dal sistema d’illuminazione PIAA con proiettori tondeggianti e inserti led, uniti a un’ampia e robusta bull bar in acciaio inossidabile: il tutto è disponibile a partire da 296 euro. Per i più coraggiosi al prezzo di 1.178 euro può essere aggiunto poco sotto il frontale un verricello con una capacità di circa 2 tonnellate. Anche il tettuccio non è stato dimenticato, per aumentare la capacità di carico, Delta 4x4 vi ha installato un capiente portapacchi, disponibile a partire da 798 euro.

PER TUTTI I TERRENI Non parliamo solo di appendici estetiche e di impianto d’illuminazione. la Delta 4x4 ha studiato tutto nel dettaglio, dotando la Dacia Duster di un nuovo treno di gomme BF Goodrich all-terrain (a partire da 1.350 euro) in abbinamento a un nuovo set di cerchi in lega 215/70/R16. Grazie al tassello maggiorato, gli pneumatici forniranno ancora più trazione su superfici accidentate e sconnesse, consentendo alla Duster di affrontare qualsiasi terreno.

DOVE LO TROVO? Delta 4x4 è un preparatore tedesco, per poter installare le diverse componenti sarà dunque necessario rivolgersi direttamente all’azienda. Sul proprio sito internet, Delta 4x4 mette a disposizione un catalogo ampio e variegato dove poter visualizzate i diversi componenti e pacchetti acquistabili per la propria vettura. Al momento, in Italia, è più facile trovare importatori per i cerchi firmati dall'importatore tedesco, ma l'appartenenza al mercato europeo rende facile ordinare altri componenti direttamente al fabbricante (qui il sito ufficiale).