Autore:

Giulia Fermani

DACIA ELETTRICA Quando si parla di auto elettriche il pensiero corre subito a modelli costosi e fuori dalla portata dell'automobilista medio. Dacia ha già parlato della possibilità di produrre un'auto elettrica più accessibile per il prossimo decennio e oggi le foto spia di un prototipo di Dacia Duster Elettrica ci fa ben sperare. Che l'azienda abbia iniziato a lavorare sul progetto?

FOTO SPIA DELLA RACE CAR Attenzione, però, quella ripresa dalle macchine dei fotografi non è una Dacia Duster normale. Il muletto in foto è un modello elettrico da corsa sottoposto ai test di Renault Sport su un lago ghiacciato vicino al Circolo Polare Artico probabilmente per prepararla a competere nel Trofeo Andros, una serie di corse sul ghiaccio, che è destinata a ricevere una sezione elttrificata per la stagione 2020. Considerevolmente più largo del veicolo standard, la Dacia Duster costruita su piattaforma elettrica delle fotografie sfoggia roll-bar, sedili da corsa e pneumatici chiodati mentre la potenza frenante, all'anteriore, è affidata ai freni Brembo.

ARRIVERA' DAVVERO? E' difficile pensare che questo modello, se mai dovesse vedere la luce, possa eguagliare le vendite variante tradizionale - recentemente a listino è stata aggiunta aanche la Dacia Duster Gpl- ma potrebbe essere un modo per avvicinare molte più persone alla mobilità elettrica. Staremo a vedere.

Ph Credit: Autoevolution