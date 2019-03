Autore:

Giulia Fermani

FACELIFT Audi ha completamente ridisegnato la sua grande famiglia di automobili nell'ultimo anno, e ora è la volta della gamma A4. Dopo avervi mostrato le foto spia della Audi A4 Allroad, attesa nel 2020, ecco quelle della RS4 che, a sua volta, si sottopone a un facelift, come dimostrano queste prime foto spia scattate durante i test invernali in Svezia.

CAMBIA IL DESIGN NON IL MOTORE Da ciò che è possibile intuire dei cambiamenti subiti dalla Audi RS4 nonostante i camuffamenti vediamo un paraurti anteriore riprogettato e griglia, spoiler ed elementi proprio sotto i fari che sembrerebbero essersi evoluti nel design. Infine, quelli sembrano un paio di altoparlanti, sono in realtà gli scanner per il sistema di controllo automatico della velocità adattivo e per i sistemi di sicurezza attiva. A non cambiare, invece, sarà il motore: pare che Audi, infatti, si atterrà per il facelift della RS4 all'attuale unità V6 da 450 CV.