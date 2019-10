Autore:

Claudio Todeschini

MACINA CHILOMETRI Continuano i test su strada della nuova Audi A3. Già qualche settimana fa abbiamo avuto modo di vedere alcune immagini quasi definitive del restyling della compatta di Ingolstadt. Le foto spia di oggi si riferiscono invece alla prossima RS3, “pizzicata” vicino al circuito da corsa del Nürburgring.

ARIA DI FAMIGLIA Come le sorelle più tranquille, anche la nuova RS3 non stravolge il family feeling della gamma, limitandosi a una discreta evoluzione: la calandra è più ampia, con finiture a nido d’ape, le luci anteriori e posteriori hanno un taglio un po’ più deciso, e la linea di cintura dei finestrini appare leggermente più alta. Riviste le forme di paraurti anteriore e posteriore; in quest’ultimo spiccano ancora i due grossi terminali di scarico.

CROMATURE SÌ O CROMATURE NO? Le pesanti camuffature non permettono di capire se sono rimaste le fantomatiche strisce cromate che corrono lungo la fiancata a unire le luci anteriori con quelle posteriori, e che avevamo notato nella versione sorpresa a circolare un mesetto fa. La macchina è costruita sulla nuova piattaforma MQB usata anche per la nuova Volkswagen Golf Mk8, e questo dovrebbe comportare un leggero aumento del passo a tutto vantaggio dello spazio nell’abitacolo.

DOTAZIONI All’interno, anche la plancia è stata debitamente camuffata; da quel che sappiamo, però, la strumentazione dovrebbe basarsi su quella del nuovo Q3, con la possibilità di montare il cruscotto digitale Virtual Cockpit in versione da 10,3 o 12,3 pollici, accompagnato da uno schermo centrale touchscreen da 10,1 pollici per l’infotainment.

MOTORI Nessuna informazione invece per quanto riguarda la motorizzazione della nuova Audi RS3. Il modello attuale monta un 2.5 litri a benzina turbocompresso da 400 CV e 480 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico S-tronic a sette rapporti e trasmissione integrale quattro. La RS3 è capace di uno scatto 0-100 km/h in 4.1 secondi, e di una velocità massima (autolimitata) di 250 km/h. Quel che possiamo ragionevolmente aspettarci è un leggero aumento di potenza, ma soprattutto un calo delle emissioni inquinanti. Giusto per la cronaca, la Mercedes AMG A45S ospita 421 CV sotto il cofano. La sfida è aperta...