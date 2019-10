Autore:

Lorenzo Centenari

COUNTDOWN Un'attesa che dura da anni si trasforma in un conto alla rovescia da misurare in giorni e ore. Volkswagen Golf di ottava generazione è pronta a rivelarsi al mondo intero: giovedì 24 ottobre 2019 ore 18.30, quartier generale Volkswagen di Wolfsburg, queste le coordinate dell'evento mediatico che per carica emotiva e risvolti commerciali ed industriali batte tutte le altre world premiere del mondo auto succedutesi nel corso dell'ultimo anno. A beneficio degli appassionati, Volkswagen manda in onda la diretta streaming dello show. Qui sotto, ecco la finestra web dalla quale seguire la cerimonia in video comodamentente sdraiati sul divano di casa, come se fosse una poltrona di prima fila.