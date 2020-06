TEMPO DI RIFARSI IL TRUCCO Si prepara al facelift di metà carriera anche il modello intermedio della gamma Q di Audi, pronto a debuttare nelle concessionarie italiane il prossimo autunno. Ecco come cambia, dentro e fuori (lo potete vedere anche nel video).

DIMENSIONI E BAGAGLIAIO DI AUDI Q5

La nuova Audi Q5 cresce di 19 mm in lunghezza, raggiungendo così i 4,68 metri complessivi; invariate larghezza (1,89 m) e altezza (1,66 m), così come il passo di 2,82 metri. Il CX aerodinamico è di 0,30. Con i sedili posteriori regolabili in lunghezza (su richiesta), il bagagliaio offre una capacità che varia dai 550 ai 1.550 litri. Di serie il portellone elettrico.

COME CAMBIA AUDI Q5

NOVITÀ ALL’ESTERNO Senza perdere un briciolo del dinamismo che ne contraddistingue da sempre la linea, anzi rafforzando ulteriormente il connubio tra sportività ed eleganza, nuova Audi Q5 si fa notare immediatamente per la griglia ottagonale ancora più ampia, e ulteriormente protesa verso la parte inferiore del frontale, dove le prese d’aria laterali si sono sviluppate in altezza, arricchite da inserti trapezoidali. Inedita la firma luminosa dei proiettori a LED. Di nuovo disegno anche le minigonne laterali. Al posteriore spicca un listello che unisce i gruppi ottici e il nuovo estrattore, ma più di tutto i fanali con tecnologia OLED.

FARI OLED Utilizzata soprattutto nei televisori di alta gamma e sugli schermi degli smartphone di ultima generazione, la tecnologia OLED (già vista sull’ammiraglia A8) sfrutta materiali particolarmente efficienti, capaci di generare un’illuminazione ampia e omogenea. Su richiesta, i gruppi ottici possono essere divisi in tre gruppi, ciascuno composto da sei segmenti, così da poter dar vita a molteplici firme luminose esclusive. L’uso della tecnologia OLED ha sbocchi anche nell’ambito della sicurezza: a vettura ferma, infatti, se un altro veicolo si avvicina a meno di due metri, tutti i segmenti si illuminano, spegnendosi quando la distanza torna ad aumentare.

DETTAGLI EXTRA Nell’allestimento advanced i listelli verticali della griglia anteriore sono cromati, e le slitte paracolpi di color argento. La versione S line accentua la vocazione sportiva di Q5 con griglia a nido d’ape nella calandra, estrattore con finiture cromate e dettagli nero lucido. Per quanto riguarda i colori, le tinte saranno ben dodici, tra cui l’inedito verde district di queste immagini e il blu ultra.

TECNOLOGIA A BORDO DI AUDI Q5

L’abitacolo della nuova Audi Q5 mantiene la semplicità e l’eleganza del modello precedente. La plancia è orientata verso il conducente, e al centro spicca il grande schermo dell’infotainment da 12,3 pollici (di serie è da 10,1”) con feedback acustico, mosso dalla piattaforma MIB 3 di nuova generazione, che ha a disposizione una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla serie precedente. Migliorati i comandi vocali con linguaggio naturale, che permette di interagire meglio con le funzioni della vettura, in particolare con quelle del navigatore. Disponibile su richiesta l’head-up display che proietta le informazioni direttamente nel campo visivo del conducente. Di serie la Radio DAB+, l’assistente vocale Alexa, la navigazione con le mappe di Google Earth e il supporto Apple Carplay e Android Auto.

AUTO CONNESSE Audi Q5 offre un portfolio di funzionalità dedicate al dialogo tra automobili, con la tecnologia Car-to-X che permette alle vetture connesse di condividere informazioni, per esempio sulla disponibilità di posti in un parcheggio, sui possibili avvisi di pericolo o condizioni stradali sfavorevoli (ghiaccio, nebbia ecc.).

LE MOTORIZZAZIONI DI AUDI Q5

MOTORI VERDI La nuova Audi Q5 arriverà in Europa in versione 40 TDI quattro S tronic MHEV con il 2.0 da 204 CV e 400 Nm di coppia, omologato Euro6, abbinato a un impianto elettrico a 12V. Tra i 55 km/h e i 160 km/h è possibile alzare il piede dall’acceleratore e lasciare che l’auto avanzi per inerzia a motore spento. I dati ufficiali dichiarano uno “0-100” in 7,6 secondi, e una velocità massima di 222 km/h. Di serie il cambio a doppia frizione S tronic a sette rapporti e la trazione integrale quattro con tecnologia ultra. Nei mesi a venire la gamma si amplierà con due ulteriori varianti di potenza del 2.0 a gasolio, che sarà affiancato da un V6 TDI mild hybrid a 48V e due propulsori 2.0 TFSI ibridi a 12V. Confermata inoltre la versione ibrida plug-in TFSI e, disponibile in due varianti di potenza.

GLI AIUTI ALLA GUIDA DI AUDI Q5

Nutrita, e non poteva essere diversamente, la gamma di sistemi di assistenza alla guida. Di serie il sistema Audi pre sense city, che in caso di possibile impatto in città attiva prima segnalazioni acustiche, tattili e visive, e poi la frenata automatica. Audi Q5 monta inoltre il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia di marcia e il predictive efficiency assistant, che aiuta a tenere sotto controllo i consumi. A richiesta ci sono infine l’assistente alla svolta, l’avviso di uscita e il collision avoid assist, che aiuta il guidatore a evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede.

QUANDO ARRIVA AUDI Q5

ANCHE IN EDIZIONE SPECIALE L’arrivo di Audi Q5 nelle concessionarie italiane è previsto per l’autunno del 2020, a prezzi non ancora annunciati. Già previsto, invece, il pacchetto esclusivo edition one: gli esterni si basano sulla variante S line, arricchita dalla finitura total black per frontale, retrotreno, mancorrenti al tetto e le calotte degli specchietti retrovisori. Inclusi inoltre cerchi in lega da 20”, pinze freno rosse e sedili sportivi.