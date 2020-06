SI RICOMINCIA Per LG, la ripartenza assume i contorni smussati di un nuovo smartphone di fascia alta, incastonato in una struttura dai colori cangianti, e dalle caratteristiche tecniche di tutto rispetto, con alcune novità davvero intriganti. Andiamo a scoprirle insieme.

NUOVO NOME La cosa che colpisce immediatamente del nuovo smartphone di LG è il nome: Velvet. La casa coreana ha infatti deciso, almeno per i telefoni di fascia alta, di optare per nomi facili da ricordare, al posto di sigle e numeri che spesso vogliono dire poco. Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la serie d’attacco K, che proseguirà nel medesimo modo. Il nuovo Velvet sostituisce le gamme G e V, e abbandona la logica della sequenzialità tra prodotti che si rincorrono da un anno all’altro. La scelta del nome, che in inglese vuol dire velluto, suggerisce un oggetto che si lascia ammirare, da qualunque lato, che gioca con i contrasti di luce e chiede di essere sfiorato, toccato e usato.

COLORI CANGIANTI Uno studio condotto da LG ha scoperto che, nei telefoni di fascia alta, in un caso su due è l’estetica a guidare la scelta degli utenti. La scocca di LG Velvet sembra comportarsi effettivamente come il velluto, anche se è realizzata in vetro (Gorilla Glass 5, per l’esattezza), con i suoi colori cangianti che cambiano a seconda della direzione da cui arriva la luce. All’ottimo risultato per gli occhi contribuisce anche la disposizione delle fotocamere e dei sensori posteriori, allineati lungo il bordo verticale.

SCHERMO OLED Poi certo, c’è sempre l’attenzione alla concretezza e alla praticità: se il tempo medio di cambiamento di uno smartphone è di circa tre anni, dichiara LG nella sua ricerca di mercato, è importante che le prestazioni del dispositivo siano all’altezza, e reggano il passare dei mesi. Lo schermo del Velvet è un OLED da 6,8 pollici, una tecnologia che LG conosce molto bene, visto che i migliori televisori OLED escono dalle sue fabbriche. Questo significa una profondità cromatica e una resa di colori davvero di ottimo livello, affiancata da altoparlanti stereo con suono 3D. Per chi preferisce ascoltare la musica in cuffia, LG ha mantenuto il connettore jack da 3,5 mm.

TRE FOTOCAMERE (+1) La tripla fotocamera posteriore ha un obiettivo da 48 megapixel, che permette di scattare immagini con una risoluzione e un dettaglio davvero notevoli, anche di notte, grazie alla tecnologia Pixel Binning che analizza pixel tra loro vicini per ridurre il rumore delle immagini con poca luce. La fotocamera frontale permette di scattare selfie e di applicare automaticamente diversi filtri allo sfondo, lasciando il soggetto a fuoco. Per quanto riguarda i video, LG ha introdotto nel suo Velvet uno stabilizzatore digitale, che non sostituirà mai uno vero, ma riesce a compensare in gran parte i movimenti della mano mentre ci si muove. Per chi invece ama i timelapse, LG ha introdotto una nuova modalità che permette di gestire manualmente l’accelerazione e il rallentamento delle riprese, anche in tempo reale.

MICROFONO STEREO LG ha lavorato molto sul fronte della creazione dei contenuti, anche per chi lavora con la voce: la funzionalità Voice Bokeh permette di attenuare i rumori di sottofondo mentre si parla, focalizzando quella dell’interlocutore, realizzando una sorta di microfono cardioide virtuale. E per gli amanti del genere ASMR, esiste una modalità di registrazione dedicata a cogliere ogni più flebile suono dell’ambiente circostante, compresi i sussurri. Il registratore vocale permette inoltre di mixare in tempo reale quanto registrato con una base musicale.

TECNOLOGIA 5G Il cuore pulsante del nuovo LG Velvet è il processore Qualcomm Snapdragon 765G, con tecnologia 5G integrata, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione (espandibili tramite microSD). È il primo telefono di LG che supporta il nuovo standard di connessione alla rete, che andrà sempre più diffondendosi nei mesi a venire. Al momento, Velvet è compatibile con le reti 5G di TIM e Vodafone. La batteria ha una capacità di 4.300mAh, con supporto per ricarica wireless, e supporta i protocolli fastcharge Qualcomm Quick Charge 4.0+ e PD 3.0 fino a 25W, e wireless fino a 9W.

RESISTENTE A TUTTO Sul fronte dell’affidabilità e della robustezza nelle situazioni di tutti i giorni, LG Velvet ha uno schermo in Gorilla Glass 5, ed è conforme allo standard IP68, quindi resistente alla sabbia e all’acqua (può essere immerso permanentemente, e oltre un metro di profondità). Il dispositivo ha inoltre superato i rigidi standard dei test militari MIL-STD-810G, che lo sottopongono a condizioni d’uso estreme, con cadute e temperature molto elevate.

IN PROMOZIONE LG Velvet sarà in vendita già nei prossimi giorni nei principali negozi di elettronica, e naturalmente sullo store online di LG, al prezzo consigliato di 649 euro. Fino al 30 giugno è inoltre disponibile un’offerta per chi pre-ordina o acquista il telefono: previa registrazione del device sul portale lgforyou.it sarà possibile ricevere gratuitamente una serie di extra del valore di oltre 400 euro, ossia:

Tone Free, auricolari bluetooth sviluppati in collaborazione con Meridian Audio, dotati inoltre di tecnologia UV Nano che - in una decina di minuti - igienizza gli auricolari riposti nella custodia.

sviluppati in collaborazione con Meridian Audio, dotati inoltre di tecnologia UV Nano che - in una decina di minuti - igienizza gli auricolari riposti nella custodia. Cover trasparente

Dual Screen, dispositivo che aggiunge un secondo schermo per poter utilizzare due app contemporaneamente (commentare sui social mentre si guarda una serie in streaming, per esempio), una singola app divisa con maggior spazio per lavorare (la tastiera su uno schermo e il client delle email nell’altro), o ancora per giocare al massimo con il secondo schermo che replica un controller.

SCHEDA TECNICA