Autore:

Claudio Todeschini

TELEFONO AD ALTE PRESTAZIONI La collaborazione tra la Casa costruttrice McLaren e il produttore di smartphone OnePlus era iniziata lo scorso anno con il “Salute to Speed" OnePlus 6T McLaren Edition, e ora prosegue con OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

CUSTOM DENTRO E FUORI La McLaren Edition del OnePlus 7T Pro non è una semplice operazione di maquillage estetico, ma riprende diversi tratti dello stile e del design del costruttore inglese: i bordi del telefono sono nell’inconfondibile e storico colore McLaren “papaya orange”, attualmente usato sulle monoposto di Formula 1 del team di Woking. Sono inoltre presenti dettagli in morbido Alcantara, usato nei rivestimenti dei tessuti delle McLaren stradali. Oltre all’aspetto elegante, l’Alcantara garantisce anche una buona presa sul dispositivo.

SOFTWARE PERSONALIZZATO Il profondo lavoro di customizzazione prosegue una volta acceso il OnePlus 7T Pro: all’avvio l’utente viene salutato dalla livrea di gara di McLaren che prende vita con animazioni realizzate esclusivamente per questa edizione. Lo sfondo del telefono è specifico, così come le icone di alcune delle applicazioni di sistema. La schermata in stand-by mostra un orologio minimalista, ispirato alla strumentazione del cruscotto delle McLaren. Ogni volta che arriva una notifica, i bordi curvi dello schermo si illuminano di arancio papaya.

PRESTAZIONI DA SUPERCAR Trattandosi di un telefono dedicato a un marchio iconico del mondo delle corse, il OnePlus 7T Pro non lesina in quanto a prestazioni, con un processore Snapdragon 855 Plus, 256 GB di memoria e 12 GB di RAM. Il device pesa 206 grammi, ha uno schermo AMOLED da 1440x3120 pixel (516 PPI) protetto dal vetro Gorilla Glass 6 e chassis in alluminio. Il sistema operativo è il nuovo Android 10.0. La tripla videocamera posteriore è da 48 megapixel con doppio flash LED, per video in 2K a 60 fotogrammi al secondo, mentre quella anteriore è una 16 megapixel. Il OnePlus 7T Pro McLaren Edition è già disponibile al prezzo consigliato di 849 euro.