STILE MCLAREN Il dispositivo OnePlus 6T nella sua versione speciale McLaren Edition è pronto per prendere il suo posto sugli scaffali italiani a partire dal 13 dicembre a un prezzo di 709€. Oltre ad una personalizzazione estetica dedicata con inserti e finiture in Papaya Orange e il logo McLaren ricreato in fibra di carbonio, il sistema Android di OnePlus 6T McLaren Edition presenta animazioni esclusive e ben 10 GB di RAM accompagnati da 256 GB di memoria interna.

CARATTERISTICHE OnePlus 6T McLaren Edition nasconde al suo interno una batteria capiente dotata della tecnologia Warp Charge 3.0, che promette un giorno di autonomia, con soli 20 minuti di ricarica mentre rimane invariato il "motore" dello One Plus 6T di base: il Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630.

IN COLLABORAZIONE “OnePlus 6T McLaren Edition è una collaborazione speciale tra McLaren e OnePlus” – ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing. “Il prodotto che presentiamo è un dispositivo in grado di offrire prestazioni mai viste prima. Ringraziamo OnePlus per aver colto il nostro spirito in modo accurato e per aver portato potenza e velocità senza pari nel nuovo device”.