TUTTI CONNESSI L’automobile sta pian piano trasformandosi da bene privato a vero servizio per la comunità, grazie a nuove e varie forme innovative di accesso all’utilizzo dell’auto. Il car sharing, la condivisione di un auto tra più persone e altri servizi di questo tipo stanno completamente cambiando la nostra relazione con le auto e, cosa ancora più importante, la relazione fra l’auto, l’ambiente e la società.

CONNESSIONE 5G In questo modo, Auto e Città non saranno più antagonisti bensì coopereranno a un obbiettivo comune, stabilendo una relazione tutta orientata alla società sostenibile, amica dell'ambiente e connessa. Tutto questo sarà possibile grazie alla tecnologia 5G, il nuovo standard per la comunicazione mobile che assicura una velocità di download e upload molto più elevata rispetto a quello che conosciamo oggi ma, soprattutto, permette ai dispositivi e alle più diverse tecnologie di interagire tra di loro.

SMARTPHONE Se, però, l'idea di avere una città così smart e tecnologica, dove auto, semafori e strade sono collegate tra di loro è ancora molto lontana, la tecnologia 5G sta già facendo capolino sui cellulari. E' il caso di Xiaomi che ha presentato la versione 5G del suo Mi MIX 3. Sotto al cofano del Mi MIX batte il chipset Qualcomm, Snapdragon 855, e soprattutto un modem X50 5G, con una velocità massima di download fino a 2Gbps.

PRIMA DI TUTTI Xiaomi è una delle aziende pionieristiche per quanto riguarda la tecnologia 5G e all’inizio del 2017, Xiaomi ha annunciato ufficialmente lo sviluppo degli smartphone 5G. Nel settembre 2018, Xiaomi ha iniziato la costruzione di connessioni di segnalazione e collegamento dati 5G, ponendo le basi per l’utilizzo commerciale di 5G. Nel prossimo futuro, Xiaomi esplorerà anche opportunità in aree di business emergenti, come lo streaming VR 8K ad altissima definizione, le videochiamate olografiche in 3D, la navigazione 3D AR street view, i servizi di streaming di videogiochi, e altro ancora.