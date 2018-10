ESCLUSIVO F1 Mobile Racing, il nuovo videogame gratuito della Formula 1, sviluppato da Codemasters, è giunto sull'App Store di IOS (Apple). In questo nuovo gioco di corse potrete intrufolarvi dentro l'abitacolo di una monoposto di F1 utilizzando solo il vostro iPhone per cercare di vincere il titolo di Formula Uno.

NEL CIRCUS F1 Mobile Racing vi permetterà di gareggiare su tutti i 21 circuiti del calendario impersonando tutti i piloti iscritti alla massima serie automobilistica. Sarà, inoltre, possibile affrontare altri giocatori online da tutto il mondo in tempo reale in modalità 1vs1, senza dimenticare la possibilità di partecipare a eventi speciali nei weekend coincidenti con le vere gare della Formula Uno e, infine, costruire il proprio team da zero nella modalità Carriera.

NIENTE ANDROID...PER ORA Non arrivano buone notizie per gli utenti Android. Gli amanti del robottino verde dovranno aspettare ancora un po' per guidare una F1 sui propri schermi, poiché il gioco è ancora in via di sviluppo.