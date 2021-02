UNA WAGON CHE CORRE VELOCE Della nuova Volkswagen Golf R, ormai, sappiamo praticamente tutto, manca solo l’avvistamento dei primi esemplari su strada. Tuttavia, arrivano buone notizie anche per chi vuole conciliare prestazioni e praticità di questo modello della Casa di Wolsburg, poiché è in dirittura d’arrivo anche la versione station wagon – Variant come la chiamano i tedeschi – e saranno fuochi d’artificio anche in questo caso. I prototipi della Golf per la famiglia in veste quasi definitiva e senza mimetizzazioni sono stati fotografati sulle strade del Circolo Polare Artico durante gli ultimi test dinamici. E i dettagli che si possono vedere sono molto interessanti poiché presentano i chiari segni del DNA di Golf R 2021, la sorella a due volumi.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA Questo prototipo sfoggia alcuni degli elementi esterni tipici della Golf high performance da cui deriva. Sospensioni ribassate e ruote di generoso diametro con pneumatici di grandi dimensioni, quattro bocche da fuoco in bella evidenza al posto di normali tubi di scarico nascosti dalla plastica, paraurti più sportivi e pinze dei freni verniciate in blu su dischi freno massicci (forati quelli sull’asse anteriore), sono solo i dettagli tecnici e stilistici più evidenti della wagon high performance di Wolsburg. Per il resto non abbiamo dubbi, visto che sottopelle c’è la stessa meccanica della nuova Golf R, ovvero un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina capace di erogare la bellezza di 320 CV e 420 Nm, abbinato a un cambio automatico doppia frizione DSG e alla trazione integrale 4Motion e differenziale posteriore autobloccante. Numeri che si traducono in prestazioni a dir poco entusiasmanti per il tipo di auto, ovvero un’accelerazione sullo 0-100 km/h in 4,6 secondi e una punta velocistica di 270 km/h. La nuova Golf R Variant dovrebbe essere presentata nel giro di pochi mesi, per arrivare dai concessionari entro la prossima estate. Insomma, va bene caricare i bagagli per le vacanze, ma se al mare ci arriviamo prima, tanto meglio…