FACE ID Avanti tutta verso il nuovo corso, avanti verso un mondo di auto elettriche. A pochi mesi dalla prevendita delle versioni speciali di lancio ID.4 1ST e ID.4 1ST Max, si aprono gli ordini di ID.4 in edizione standard. La gamma italiana del primo SUV 100% elettrico del brand Volkswagen si declina su due basi tecniche e quattro allestimenti. Prezzi di listino a partire da 43.150 euro, autonomia WLTP fino a circa 520 km, consegne alle concessionarie da aprile 2021. Tutte le versioni godono ovviamente degli incentivi statali, per uno sconto fino a 10.000 euro, oltre ad eventuali ulteriori incentivi locali. Scendiamo nei dettagli dell'offerta.





Come la berlina compatta ID.3, anche il SUV compatto ID.4 propone al lancio una gamma composta da allestimenti preconfigurati: City, Life, Business e Tech. Mentre ID.4 City è realizzata sulla base tecnica Pure Performance, costituita da batteria da 52 kWh netti di capacità, cui corrispondono fino a 343 km di autonomia nel ciclo WLTP, associata a un motore posteriore da 170 CV di potenza (ricarica fino a 7,2 kW in corrente alternata AC e fino a 100 kW in corrente continua DC), le altre tre versioni della ID.4 sfruttano lo schema Pro Performance: batteria da 77 kWh (fino a 520 km di autonomia, ricarica fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 125 kW in corrente continua), motore elettrico posteriore da 204 CV (accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi, velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h per tutte le versioni. Nel corso del 2021 si aggiungerà ID.4 GTX, variante sportiva a trazione integrale.

CITY Volkswagen ID.4 City è la versione d’accesso ed è pensata per l’utilizzo in prevalenza urbano ed extraurbano. Con un prezzo di listino di 43.150 euro, la dotazione di serie prevede cerchi in lega da 18 pollici, pacchetto Infotainment (navigatore satellitare online Discover Pro, ricarica wireless per smartphone, predisposizione telefono comfort) e pacchetto Comfort (Climatronic a 2 zone, consolle centrale con chiusura a tendina, vano porta bicchieri e prese USB-C, sedili anteriori riscaldabili e volante multifunzione riscaldabile rivestito in pelle).

LIFE Al prezzo di listino di 49.150 euro, Volkswagen ID.4 Life si distingue invece per cerchi in lega da 19 pollici. Di serie anche i pacchetti Infotainment e Comfort.

BUSINESS A partire da 53.150 euro di listino, Volkswagen ID.4 Business aggiunge i pacchetti Interni Style (sedili in ArtVelours e similpelle con cuciture a contrasto, plancia coordinata ai sedili, bracciolo posteriore, pedali in stile Play&Pause), Assistenza (allarme antifurto, sistema pre-collisione, retrocamera Rear View, apertura senza chiavi Keyless, maniglie delle portiere illuminate) e Design (illuminazione ambiente interna a 30 colori, fari LED Matrix anteriori e LED 3D posteriori con indicatori di direzione dinamici, fascia luminosa tra i fari e il logo all’anteriore e al posteriore, vetri posteriori oscurati).

TECH Al vertice dell’offerta, Volkswagen ID.4 Tech (prezzo di listino di 57.150 euro), offre tutti i pacchetti opzionali disponibili, nella più completa declinazione Plus. In particolare, il pacchetto Style Plus aggiunge la regolazione elettrica dei sedili, il supporto lombare pneumatico e la funzione massaggio, l’Infotainment Plus lo schermo touch infotainment da 12 pollici e l’head-up display con realtà aumentata AR, il Comfort Plus il Climatronic a 3 zone, il pacchetto Design Plus il tetto panoramico in vetro, il pacchetto Assistenza Plus infine l’ACC con funzione follow to stop, il Lane Keeping Assist Plus, l’assistente al cambio di corsia Lane Changing Assistant, l’assistente in caso di emergenza Emergency Assist, l’assistente alla marcia in colonna Traffic Jam Assistant, l’apertura elettrica del bagagliaio Easy Open e la funzione di visione a 360° Area View per la retrocamera.

Insieme alla vettura, si può completare l'esperienza ID.4 acquistando l’ID. Charger, la wallbox marchiata Elli. ID. Charger permette di ricaricare fino a una potenza di 11 kW in corrente alternata AC ed è compatibile con tutte le elettriche Volkswagen, nonché quelle di altri Costruttori con connettore di tipo 2. Oltre alla versione d’accesso (499 euro), gli ID. Charger Connect e Pro aggiungono la connessione Wi-Fi, Ethernet o telefonica LTE: con l’applicazione We Connect ID. è così possibile accedere alla wallbox direttamente dallo smartphone, e gestire la ricarica anche da remoto.