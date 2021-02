Redazione Pubblicato il 05/02/21 h. 20:20

UNO DI NOI Ernesto Carbone non esiste nella realtà, ma il suo personaggio alberga in tutti noi, in maniera più o meno esplicita. Ernesto Carbone è un automobilista, come tanti. Un automobilista che assiste alla rivoluzione elettrica del mondo dell’automobile, e ha la testa piena di dubbi e domande. Dubbi e domande che Ernesto esprime in maniera appassionata, forse un po’ burbera, ma non per questo meno sincera.

CINQUE MOTIVI PER NON COMPRARE ID.3 La prima automobile elettrica a vedersela con Ernesto Carbone è Volkswagen ID.3, vero e proprio simbolo della svolta green della casa di Wolfsburg, e che qui a Motorbox avevamo già avuto modo di provare lo scorso ottobre.

AUTONOMIA I dubbi che si pone Ernesto, di fronte a un’auto elettrica come ID.3, sono quelli che ci facciamo anche noi: quanta autonomia garantiscono? Fin dove posso arrivare con un “pieno di elettroni”?

TEMPI DI RICARICA Ma non è tutto: quanto mi costa ricaricarla, e quanto tempo ci metto? Che differenza c’è se carico l’auto a casa o alle colonnine che trovo in giro? Come devono cambiare le abitudini di un automobilista quando passa a un’elettrica?

PRATICITÀ, GUIDA Ancora: come si guidano queste auto elettriche? Sono poi così diverse da quelle con motore termico che guidiamo da decenni? E la presenza delle batterie peggiora o migliora la praticità e la vita a bordo?

PREZZO Ultimo, ma non meno importante: quanto costano? Sappiamo che i prezzi di listino delle auto elettriche sono più alti, ma tra incentivi statali, manutenzioni ridotte, benefici fiscali e di altro genere, non è che alla fine la spesa non è poi così diversa da quella di un’auto più tradizionale?

ABBI DUBBI I dubbi di Ernesto (e i nostri) sono tanti, e non si esauriscono in questo video. Per nostra fortuna, e per la gioia di Ernesto, di auto elettriche ce ne sono un sacco, anche in arrivo nei prossimi mesi.

To be continued...