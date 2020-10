UNA SIGLA IMPORTANTE ID, come Intelligent Design, è la sigla che caratterizza la nuova famiglia di auto elettriche di Volkswagen, e che la casa tedesca pone - per importanza - sullo stesso livello di Maggiolino e Golf. Come tutte le vetture di nuova omologazione, anche l’ultima arrivata è stata sottoposta ai severi test di sicurezza di Euro NCAP, compresi quelli relativi ai sistemi di assistenza alla guida.

5 STELLE Il punteggio spuntato dalla compatta tedesca è di cinque stelle, grazie alla “struttura robusta, tecnologia innovativa dei sistemi di ritenuta e sensoristica sofisticata, che assiste il conducente alla guida”, e che “garantiscono un’eccellente protezione degli occupanti dell’auto e degli altri utenti della strada”. In particolare, Euro NCAP segnala come molto efficiente il sistema di frenata automatica di serie. Molto positivi anche i risultati ottenuti dall’airbag centrale, montato per la prima volta su una Volkswagen, che impedisce possibili collisioni tra la testa del conducente e del passeggero nel caso di urti laterali.

POCHI PROBLEMI Le uniche criticità riscontrate riguardano la protezione marginale del torace del conducente negli impatti frontale/laterale contro il palo e alcuni scenari relativi alla protezione dei pedoni. Il test (qui il rapporto completo) è stato effettuato sul modello Volkswagen ID.3 Pro. Ecco nello specifico i risultati ottenuti nelle diverse categorie in esame:

Test Euro NCAP 2020 Valutazione finale Sicurezza passiva (Adulti) Sicurezza passiva (Bambini) Protezione pedoni e ciclisti Sicurezza attiva Volkswagen ID.3 5 stelle 87,00% 89,00% 71,00% 88,00%

LE DICHIARAZIONI “Il nuovo modello della Casa tedesca rappresenta - con la realizzazione di veicoli sempre più rispettosi dell’ambiente - un percorso da seguire per i costruttori di auto”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia. “Euro NCAP e ACI (che è socia dell'ente, ndr) vigileranno, però, affinché la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta non vadano a scapito della sicurezza delle persone che si spostano. Siamo lieti che Volkswagen abbia centrato questo obiettivo perché, in questo campo, non ci possono essere compromessi”.