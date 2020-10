SUV COUPÉ FEVER Dopo Volkswagen ID.4, il primo SUV elettrico di Wolfsburg, presto arriverà anche ID.5, l'immancabile versione SUV coupé. Il secondo e-SUV Volkswagen si è fatto paparazzare in patria, al vecchio Nurburgring, durante i collaudi di rito. Che dobbiamo aspettarci nel 2021?

COME È FATTO Il frontale di futura ID.5 appare diverso da quello di ID.4 (oltre che dalla compatta elettrica ID.3): la griglia inferiore del paraurti è qui meno estesa e si sviluppa solo nella parte centrale del muso, mentre alle estremità - in particolare sul lato destro, quello meglio visibile in foto - il parafango non è piatto e presenta una sorta di deflettore. Un artificio per mascherare la vera forma del paraurti? La parte superiore del frontale, tra i gruppi ottici e lo stemma, è ancora coperta e lascia qualche dubbio su quale possa davvero essere il ''volto'' del nuovo SUV coupé. Spostandoci lateralmente ritroviamo i grandi cerchi - su ID.4 fino a 21 pollici - dal design molto simile a quelli del fratello non-coupé. Come era logico aspettarsi, il montante posteriore cala brusco verso il bagagliaio - che coupé sarebbe? - terminando in uno spoilerino. Anche gruppi ottici e parafanghi posteriori appaiono diversi da ID.4: saranno veramente differenti, o si tratta solo di un inganno da camuffature?

BASE ID.4 Se ID.5 copiasse dal suo parente stretto le soluzioni tecniche, dovremo allora aspettarci un motore elettrico da 204 CV capace di 8,5 secondi sullo 0-100 km/h e una velocità di punta di 160 orari, con l'autonomia nell'ordine dei 500 km. Trattandosi di una variante di carrozzeria, qualche differenza in fatto di dimensioni sarà imprescindibile, anche se la lunghezza non si discosterà di molto dai 4,50 metri. ID.4 ha debuttato con trazione posteriore ma arriverà anche in formato integrale, quindi ci immaginiamo la stessa sorte anche per ID.5. Interni moderni e digitali, con tecnologia all'avanguardia, anche negli ADAS, che su ID.4 arrivano alla guida autonoma livello 2. Il prezzo? Poco al di sotto dei 50.000 euro.