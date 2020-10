SPECIAL GUEST Volkswagen ha portato in pista Nico Rosberg - Campione del Mondo F1 2016 - per affidargli un'auto molto speciale. Stiamo parlando della ID.R, il prototipo elettrico che detiene il record di categoria sulla pista del Nurburgring. Scopriamo come è andata dal video.

VECCHIE SENSAZIONI Rosberg ha provato l'elettrica da corsa con 680 CV e, nonostante la pioggia, il vento e le temperature inferiori ai dieci gradi, aveva ancora il sorriso sulle labbra mentre scendeva dalla ID.R, vettura che attualmente detiene cinque record in tre Continenti (alla Pikes Peak, a Goodwood Hill, sul monte Tianmen a Zhangjiajie, in Cina. Per la versione a trazione integrale, al Nurburgring e a Bilster Berg, in Germania). ''È da tempo che non guido una vera macchina da corsa sotto la pioggia, ma nella ID.R mi sono subito sentito di nuovo un... pesce in acqua. È fantastica da guidare'', ha detto il Campione F1 dopo il suo test drive. ''La trazione, l'accelerazione, il carico aerodinamico: tutto molto familiare. Complimenti agli ingegneri della Volkswagen, che hanno svolto un importante lavoro pionieristico nel campo dell'elettromobilità con ID.R''.

DAL MOTORSPORT ALLA STRADA Ma Nico non si è limitato a dare il suo parere positivo solo sull'auto da corsa ID.R, sbilanciandosi anche sulle auto di produzione, vedasi la Volkswagen ID.3, che detiene anch'essa un record, ma di autonomia: ''Il compito del Motorsport è cambiare la mobilità nel suo complesso. Dovrebbe essere la piattaforma di test e sviluppo, per trasportare la tecnologia nella produzione. Questo è esattamente quello che è successo con ID.R e ID.3. Potrei prendere una ID.3 per la mia famiglia, a Monaco''. Il direttore di Volkswagen Motorsport, Sven Smeets, ha accolto con piacere i feedback di Rosberg: “Siamo lieti che Nico abbia voluto testare la ID.R. Il fatto che la nostra auto elettrica abbia messo il sorriso sul volto di un Campione del Mondo di Formula 1 è un ottimo feedback e sottolinea il fatto che l'elettromobilità può creare molto fascino ed emozione''. Dopo ID.3 e il SUV elettrico ID.4, l'obiettivo di Volkswagen è di lanciare oltre 20 veicoli completamente elettrici entro il 2025.