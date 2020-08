RECORD Hypermailing, questo il termine coniato negli Stati Uniti per indicare i test che mettono alla prova l’autonomia delle autovetture (elettriche comprese). E così, dopo il record di percorrenza stabilito da tre Hyundai Kona BEV sul circuito del Lausitzring, è ora la volta di ID.3, la compatta a batterie di casa Volkswagen. La tedesca è riuscita infatti a coprire con un’unica ricarica i 531 chilometri che separano lo stabilimento produttivo Zwickau in Sassonia dalla cittadina svizzera di Sciaffusa, in un viaggio decisamente impegnativo della durata di nove ore. Un risultato davvero sensazionale se si pensa che l’autonomia riportata sulla scheda tecnica si ferma a “soli” 420 chilometri.

QUALCHE NUMERO La Volkswagen ID.3 1st Pro Performance della prova è identica in tutto e per tutto a un modello di serie, dispone di un pacco batterie da 58 kWh ed è spinta da un motore elettrico da 204 CV di potenza. Come noto, per avere successo in una prova del genere, è indispensabile ricorrere a uno stile di guida particolarmente attento. E questo è quanto ha fatto il tester Felix Egolf, che ha saputo sfruttare al meglio veleggiamento e frenata rigenerativa arrivando persino a utilizzare la scia dei camion in autostrada. Secondo Volkswagen, il 44% del viaggio è stato effettuato sulle autobahn mentre il restante 56% su strade pubbliche, facendo registrare una velocità media era di 56 km/h: il tutto con clima, navigatore e luci pienamente funzionanti. Al termine della prova, l’indicatore della ID.3 segnava un consumo medio di 10,9 kWh/100 km contro i 15,4-14,5 kWh/100 km omologati nel ciclo WLTP.

LAVORO DI SQUADRA “Grazie alla batteria ad alto voltaggio, al sistema propulsivo efficiente e alla capacità di ricaricarsi rapidamente, i lunghi viaggi non sono più un problema […] Questo traguardo è di fondamentale importanza per il team di Zwickau e per tutto il gruppo di lavoro impegnato sul progetto ID”, ha dichiarato a margine Reinhard de Vries, Managing Director Technology and Logistics di Volkswagen. In Italia, VW ID.3 è disponibile in 3 diversi allestimenti: 1st, 1st Max e 1st Plus e con prezzi che vanno da 37.350, a 43.650 fino ad arrivare ai 47.950 euro per la top di gamma.