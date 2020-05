ORDINI AL VIA Tutti coloro che già avessero aderito alla campagna di pre-booking, a partire dal 17 giugno 2020 potranno ordinare in via definitiva la propria Volkswagen ID.3, in particolare nella serie speciale di lancio ID-3 1ST edition, e vedersela recapitare nel corso dell’estate. Oltre a poter scegliere tra tre versioni, la ID.3 1ST, la ID.3 1ST Plus e la ID.3 1 ST Max, i clienti della prima ora potranno inoltre beneficiare di una serie di vantaggi dedicati.

MOTORE E PREZZO Costruita sulla piattaforma modulare elettrica MEB, nuova Volkswagen ID.3 1ST edition è equipaggiata – in tutte le configurazioni - di un motore elettrico da 204 cv di potenza e di una batteria da 58 kWh che garantisce un’autonomia di 420 km. Per il listino ufficiale della 1ST edition bisognerà aspettare l’apertura degli ordini: sappiamo nel frattempo che il prezzo di partenza sarà inferiore ai 40.000 euro.







TRE VERSIONI: COSA LE ACCOMUNA Condivise tra tutte le configurazioni di lancio sono la piattaforma, la base tecnica e il cosiddetto ID. Light. Si tratta di un sistema di luci dinamiche interne che interagiscono con il conducente segnalando, ad esempio, la direzione di svolta indicata dal navigatore, oppure avvertendo di un pericolo imminente rilevato dai sistemi di assistenza alla guida. Tra gli equipaggiamenti base della ID.3, anche l’head-up display con realtà aumentata. I colori carrozzeria disponibili per le tre versioni sono il Bianco Ghiaccio metallizzato, il Grigio Manganese metallizzato, il Turchese Makena metallizzato o il Moonstone Grey pastello.

TRE VERSIONI: IN COSA DIFFERISCONO Delle due configurazioni più ricche, la ID.3 1ST edition Plus è la più orientata allo stile, con tre combinazioni di colore degli interni in nero e grigio, bianco e grigio o arancione e bianco, mentre ID.3 1ST edition Max è la più tecnologica e completa. Salendo di equipaggiamento, cresce anche la misura dei cerchi in lega: 18 pollici per la 1ST, 19 pollici per la 1ST Plus, da 20 pollici per la 1ST Max. I fari Led Matrix con tecnologia IQ.LIGHT, infine, sono disponibili solo sulle versioni Plus e Max. L'elenco completo delle dotazioni delle tre versioni lo trovate nel documento PDF in allegato.

I VANTAGGI A chi acquista in pre-booking una Volkswagen ID.3 1ST edition, Volkswagen eroga due bonus. Insieme all’auto, il cliente ottiene 2.000 kWh o 600 euro di ricarica con We Charge, formula che offre tra l'altro anche ricariche gratis per 1 anno in tutta Europa attraverso una tessera dedicata o un’app per smartphone. L’acquisto della prima elettrica ''nativa'' di Volkswagen è inoltre abbinata a un pacchetto da 600 euro di agevolazione per comprare una wallbox marchiata Elli.