ESORDIO A FINE ESTATE PER LA EV DI VOLKSWAGEN

RIVOLUZIONE 100% ELETTRICA La nuova Volkswagen ID.3 è la prima auto 100% elettrica prodotta in serie dalla Casa di Wolsburg partendo da una piattaforma dedicata. Nel novembre 2019, è iniziata la produzione della due volumi nella fabbrica di Zwickau, che è stata completamente convertita dalla realizzazione di auto a benzina a quella di veicoli a batterie. Tuttavia, dal quartier generale in Germania confermano che le consegne della ID.3 non inizieranno prima dell'estate 2020, poiché fino ad allora i piani prevedono la costruzione e lo stoccaggio delle ID.3 necessarie a sostenere la richiesta.

PROBLEMI DI GIOVENTÙ Inizialmente sembrava un modo piuttosto originale di lanciare un nuovo veicolo, cioè produrlo e attendere qualche mese per il lancio, ma sembra che l'ID.3 potrebbe trovarsi di fronte a non meglio specificati problemi di software, che potrebbero rallentare sensibilmente i piani di consegna, oltre all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus. Nonostante questi inconvenienti, VW afferma che terrà fede alla promessa di iniziare le consegne almeno per la fine della prossima estate. Infatti, il via libera sarà confermato con la rimessa di un primo lotto di 30.000 ID.3 e anche i dipendenti della Casa tedesca avranno l’opportunità di provare i primi esemplari usciti dalla catena di montaggio. Le parole di Jürgen Stackmann, responsabile delle vendite di VW, confermano la linea temporale dell'estate 2020: ''Sì, manterrò la mia promessa di consegnare la VW ID.3 la prossima estate!''.

TUTTA LA TECNOLOGIA IN ANTEPRIMA VIDEO Per tenere caldo il piatto, e solleticare ancora di più l’immaginazione su quello che l’auto a batterie di VW può fare, la Casa ha rilasciato una serie di video su alcune delle caratteristiche più interessanti, incluso un display head-up che promette di alzare sensibilmente l’asticella in quanto a informazioni, livello di dettaglio e interazione con il guidatore.

ILLUMINAZIONE A LED INTERATTIVA Ma se ciò non bastasse, ecco anche pubblicato un breve video che dimostra come il sistema di illuminazione della ID.3 sia in grado di comunicare con il guidatore, e che Volkswagen descrive in questa maniera: ''Non solo il controllo vocale di questa vettura obbedisce a ogni vostra parola, l'ID.3 comunica anche visivamente con i suoi occupanti, grazie all’inedito sistema di illuminazione intelligente”. Una striscia LED che attraversa l'abitacolo assiste il guidatore cambiando colore in base alla funzione selezionata. Una volta accomodato sul sedile, la luce a LED segnala al conducente che il sistema di guida del veicolo è attivo e che l'auto è stata sbloccata o bloccata. Inoltre, amplifica le informazioni fornite dal sistema di assistenza alla guida e dal navigatore satellitare e avverte in caso di frenate improvvise, ma anche quando ricevete una telefonata. La luce soffusa riduce lo stress della guida nel traffico, se lampeggia raccomanda di cambiare corsia e può anche avvisare il conducente se la ID.3 si trova nella corsia sbagliata.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE Ma non è tutto, poiché il sistema di illuminazione intelligente supporta anche il controllo vocale: risponde alle voci degli occupanti del veicolo inviando un segnale luminoso. Questo segnale colorato permette di capire se l'assistente vocale sta rispondendo al conducente oppure al passeggero anteriore.

HUD CON REALTÀ AUMENTATA Ma la caratteristica più interessante dimostrata nei nuovi video è certamente l'head-up display. Gli schermi HUD sono sensibilmente migliorati negli ultimi anni. Passando da semplici replicanti del cruscotto, ma alla base del parabrezza, a dispositivi che interagiscono più attivamente con il guidatore. Con questo sistema abbiamo raggiunto un livello completamente nuovo. La ID.3 promette il passaggio alla realtà aumentata, con indicazioni attive fornite da navigatore e assistenti alla guida su un campo visivo molto più ampio e funzionale. In VW dichiarano che questo sistema è quasi pronto per la produzione e che sarà opzionale sull’elettrica in arrivo. Visto il livello di tecnologia e le immagini del video, scommettiamo che sarà uno degli accessori più gettonati dagli acquirenti della ID.3