ELON MUSK ALLA RISCOSSA Nel corso dell’evento Gigafactory 3 a Shangai, il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato piani per la realizzazione di un nuovo centro di design e di ricerca in Cina, e per l’occasione ha anche presentato un annuncio in cui vengono cercati ricercatori che possano aiutare il visionario imprenditore americano a conquistare il mercato più grande del pianeta.

DESIGNER CERCASI L’annuncio è stato pubblicato sull’account WeChat ufficiale di Tesla, e più o meno dice che “Tesla ti aspetta. Le Tesla con uno stile cinese conquisteranno il mondo”. Nel post si parla esplicitamente di talenti capaci di dar vita a macchine con uno stile inconfondibilmente cinese, e invita i designer più coraggiosi (non necessariamente specializzati nel settore dell’auto) a farsi avanti. La cosa interessante del messaggio è nel bozzetto che l’accompagna, e che mostra l’aspetto che potrebbe avere il modello più piccolo della casa americana.

PICCOLA MA AGGUERRITA La piccola Tesla, che non ha ancora un nome né alcun tipo di specifica, si posiziona nella gamma delle elettriche americane sotto la Model 3, e potrebbe entrare in competizione diretta con le piccole EV che stanno per invadere il Vecchio Continente, a cominciare dalla Volkswagen ID.3. La mossa era per certi versi prevedibile: non molto tempo fa Musk aveva annunciato che avrebbe fatto uscire una concorrente della media Volkswagen, e sappiamo che lui è uno che tende a mantenere la parola data.

PER TUTTO IL MONDO Nel corso dell’evento è stata annunciata ufficialmente la messa a listino in Cina della Model Y, variante crossover della Model 3, prodotta localmente, per la quale invece sono stati abbassati i prezzi, causando un aumento degli ordini. Un nuovo modello, più piccolo (quindi meno costoso) e pensato espressamente per il mercato cinese potrebbe aiutare ancora di più le vendite. Nei piani di Musk, inoltre, la nuova piccola Tesla dovrebbe essere venduta a livello globale.

UNA FABBRICA ENORME La Gigafactory 3 di Shangai è stata costruita su un vecchio campo abbandonato, ed è riuscita a produrre i primi veicoli in meno di un anno. Attualmente riesce a sfornare qualcosa come tremila unità alla settimana, ed è previsto un aumento continuo del ritmo produttivo, con l’aggiunta di nuovi lavoratori (e nuovi modelli).