Autore:

Giulia Fermani

PRONTA A NUOVI RECORD Pikes Peak, Nurburgring e Goodwood: solo i nomi bastano a far tremare le vene nei polsi di qualunque appassionato di auto. Ecco, la Volkswagen ID.R completamente elettrica detiene record spettacolari in ognuna di queste competizioni. E ora si prepara a portare a casa un'altro record, a settembre, nella competizione sul Monte Tianmen in Cina. L'obbiettivo, oltre al primo posto, è sostenere la strada dell'elettrificazione di Volkswagen in Cina.

L'AUTO Volkswagen ID.R è un prototipo interamente elettrico. Prima auto da corsa elettrica realizzata dal marchio tedesco, presenta due motori elettrici, uno per asse, per una potenza totale di 690 cv e 649 Nm di coppia. Il peso è sotto i 1.100 kg, accelerazione 0-100 km/h in 2,25 secondi.

LE COMPETIZIONI PRECEDENTI Il suo debutto nel 2018 in Colorado, dove ha stracciato - di quasi 17 secondi ​​​​​​- il record appartenuto a Sebastien Loeb e Peugeot sulla leggendaria Pikes Peak. Volkswagen ID.R ha battuto il record per un'auto elettrica anche sul circuito del Nürburgring Nordschleife con un lap da sei minuti e 5 secondi. Il famoso circuito da 20,8 km e 144 curve è stato percorso a una velocità media di quasi 207 km/h. Infine, nuovo record anche a Goodwood: la cronoscalata è stata risolta in 39,9 secondi, cioè 1,7 secondi in meno, per coprire i canonici 1.800 metri di asfalto, rispetto a quanto fece esattamente 20 anni fa la McLaren MP4/13 guidata da Nick Heidfeld. Alla guida, sempre il francese Romain Dumas.

LA SFIDA CINESE La scalata dei record prosegue con la sfida cinese: a settembre Volkswagen ID.R si cimenterà nella Tianmen Shan Big Gate Road in Cina. La strada di montagna che, partendo da 200 metri sul livello del mare, in 99 curve permette di raggiungere la cima del monte Tianmen, a 1.519 metri. Già la strada in sé è una sfida: molto stretta, molto ripida e altrettanto tortuosa, la Tianmen Shan Big Gate Road che si snoda tra ripide pareti rocciose ospita questo tipo di competizione per la prima volta. E la ID.R sarà lì, per superare se stessa un'altra volta.