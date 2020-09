CORTESIE PER GLI OSPITI L'occasione è stata un incontro di un paio d'ore - non ufficiale - in un piccolo aeroporto a Brunswick, in Germania. Fatto sta che, anche se non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo, il boss di Tesla Elon Musk ha incontrato il grande capo di Volkswagen Group Herbert Diess. In tale occasione, Musk ha avuto modo di guidare la nuova auto elettrica compatta della concorrenza, la Volkswagen ID.3, e ha potuto dare un'occhiata da vicino in anteprima alla Volkswagen ID.4 prossima al lancio.

LE IMPRESSIONI DI MUSK L'ncontro si è tenuto giovedì 3 settembre, a margine della visita di Musk alla nuova Gigafactory in costruzione a Gruenheide, vicino a Berlino. Lo stesso Diess ha postato un video sul suo profilo LinkedIn in cui si vede Musk alla guida della ID.3 sulla pista dell'aeroporto: al buio e sotto la pioggia. Diess mette le mani avanti: ''Ricorda che questa è un'auto per tutti, non una macchina da corsa'', mentre Musk è curioso di provare l'accelerazione. Poi ne apprezza lo sterzo: ''Piuttosto buono, per un'auto che non vuol essere sportiva''.

PIÙ DOMANDE CHE RISPOSTE A questo punto Elon si informa sulla capacità delle batterie: ''Da 55 a 83 [kWh]'', risponde Diess. ''Ha funzioni per il mantenimento della corsia?'', chiede Elon. ''Le tipiche dotazioni tedesche allo stato dell'arte in fatto di mantenimento di corsia e sistemi di assistenza per le emergenze'', risponde Diess. Che altro sarà passato per la testa di Elon? Per altri dettagli dell'incontro dobbiamo sperare nella sfrenata passione di Elon per i Tweet...

Fonte: Automotive News